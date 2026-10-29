osvojili 2,17 odsto glasova
DAČIĆ POMERIO KONGRES SPS: Posle lošeg rezultata na izborima niko iz vrha stranke nije ponudio ostavku
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Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić predložio je na sastanku užeg rukovodstva da se redovni kongres te stranke umesto u decembru ove, održi u februaru sledeće godine.
Kako je Beti rečeno u vrhu SPS-a, na sastanku koji je sinoć održan, prvi put posle izbora, niko od funkcionera SPS-a nije prihvatio odgovornost za loš rezultat na upravo završenim vanrednim parlamentarnim izborima, niti je ponudio ostavku na stranačke funkcije.
SPS je na izborima osvojio 2,17 odsto, odnosno oko 93.000 glasova i neće imati poslanike u novom sazivu republičkog parlamenta.
(Kurir.rs/Beta)
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