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Radomir Saičić, kandidat sa Studentske liste, rekao je da će ta lista poslati delegacije u Moskvu nakon formiranja nove Vlade Srbije kako bi razgovarale o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa koji ističe 31. decembra i sankcijama SAD prema NIS-u.

Otkrio je koje će se ekonomske mere preduzeti na početku vlasti.

- U prvih 30 dana osiguraće se stabilnost kursa dinara, redovne isplate plata i penzija, kao i snabdevanje energijom, što obuhvata naftu, gas i funkcionisanje Elektroprivrede Srbije. U tom cilju, naše delegacije obaviće razgovore u Vašingtonu (istek odluke OFAK-a o privremenoj suspenziji sankcija NIS-u) i u Moskvi (gasni aranžman), radi ugovaranja dugoročnijih aranžmana. Biće utvrđen i usvojen budžet za 2027. godinu, gde će biti napravljen zaokret u trošenju sredstava, uz veću transparentnost - rekao je Saičić u intervjuu za NiN.

Osim toga, poručio je da će u periodu od 100 dana biti preduzete mere usmerene ka "dekriminalizaciji države, restruktuiranju i profesionalizaciji upravljanja", a da je cilj da proces oko formiranja nove vlade "ne traje predugo i da se ne iscrpljuje do krajnjih zakonskih granica".

Saičić je ranije rekao da pokret "Studentska lista" ne namerava da uvede sankcije Rusiji. Kako je naveo Srbija je i sama prošla kroz sankcije i razume da one ne predstavljaju rešenje problema.