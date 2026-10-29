Zabeležen je, ali je i sprečen, pokušaj da se iznese oko milijardu dinara iz Banke Poštanske štedionice, što je moglo da ugrozi likvidnost i isplatu plata i penzija. Ovo je rekao docent Nemanja Karović sa Studentske liste gostujući na RTS.

Radio-televizija Srbije ima novu upravu, odnosno smenjena je dosadašnja generalna direktorka Manja Grčić, urednica informativnog programa Bojana Mlađenović i još sedam urednika Javnog servisa. Studentska lista je iznela još zahteva iz oblasti medija, pravosuđa, transparentnosti ugovora, budžeta, rada službi bezbednosti i smena onih koji su se oglušili o zakon. Član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić je rekao da svedočimo revolucionarnom teroru i da će se lista koju on predvodi u Skupštini zvati “Srbija protiv terora”. Optužio je političke protivnike za nasilno urušavanje institucija i pritiske na građane. Studentska lista navodi da isključivo traže poštovanje zakona i pravde.