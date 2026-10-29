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Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac naložila je svim glavnim javnim tužiocima da hitno zatraže od policije da spreči uništavanje službenih i drugih spisa u državnim institucijama, bankama, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Vojno-obaveštajnoj agenciji i drugim institucujama od značaja za ekonomsku, finansijsku i pravnu sigurnost.

"Imajući u vidu saznanja, kao i informacije iznete u javnosti da se u državnim institucijama, bankama, Bezbedonosno-informativivnoj agenciji, Vojno-obaveštajnoj agenciji i drugim institucujama od značaja za ekonomsku, finansijsku i pravnu sigurnost Republike Srbije, uništavaju službeni i drugi spisi, nalaže se svim glavnim javnim tužiocima, v.d. glavnog javnog tužioca, da hitno upute zahtev policiji kojim će naložiti preduzimanje potrebnih radnji u cilju sprečavanja uništenja spisa", navela je Zagorka Dolovac u novom Opštem obaveznom uputstvu Vrhovnog javnog tužilaštva.

Od glavnih javnih tužilaca zatraženo je i da bez odlaganja obaveste nadležno javno tužilaštvo u pogledu postojanja elemenata krivičnog dela "oduzimanje ili uništenje službenog pečata i službenog spisa" ili drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, navedeno je u Opštem obaveznom uputstvu vrhovne javne tužiteljke.