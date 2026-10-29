Dolovac naložila svim tužiocima da od policije zatraže da spreči uništavanje službenih spisa
Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac naložila je svim glavnim javnim tužiocima da hitno zatraže od policije da spreči uništavanje službenih i drugih spisa u državnim institucijama, bankama, Bezbednosno-informativnoj agenciji, Vojno-obaveštajnoj agenciji i drugim institucujama od značaja za ekonomsku, finansijsku i pravnu sigurnost.
"Imajući u vidu saznanja, kao i informacije iznete u javnosti da se u državnim institucijama, bankama, Bezbedonosno-informativivnoj agenciji, Vojno-obaveštajnoj agenciji i drugim institucujama od značaja za ekonomsku, finansijsku i pravnu sigurnost Republike Srbije, uništavaju službeni i drugi spisi, nalaže se svim glavnim javnim tužiocima, v.d. glavnog javnog tužioca, da hitno upute zahtev policiji kojim će naložiti preduzimanje potrebnih radnji u cilju sprečavanja uništenja spisa", navela je Zagorka Dolovac u novom Opštem obaveznom uputstvu Vrhovnog javnog tužilaštva.
Od glavnih javnih tužilaca zatraženo je i da bez odlaganja obaveste nadležno javno tužilaštvo u pogledu postojanja elemenata krivičnog dela "oduzimanje ili uništenje službenog pečata i službenog spisa" ili drugog krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, navedeno je u Opštem obaveznom uputstvu vrhovne javne tužiteljke.
Neizvršavanje tog opšteg obaveznog uputstva vrhovnog javnog tužioca predstavlja disciplinski prekršaj iz Zakona o javnom tužilaštvu, navedeno je u saopštenju na sajtu Vrhovnog javnog tužilaštva.