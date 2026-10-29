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Kandidat Studentske liste Jovo Bakić je u razgovoru za Fonet poručio funkcionerima koji su na važnim pozicijama u policiji, pravosuđu i medijima da je za njih najbolje da budu "krotki" i podnesu ostavke, upozorivši da će u suprotnom biti smenjeni, a oni za koje se utvrdi krivična odgovornost biće procesuirani.

Prema rečima Bakića najbolja strategoja za funkcionere na visokim položajima u policiji, pravosuđu i medijima je da "budu krotki, da daju ostavke", jer će im to biti olakšavajuća okolnost.

Dodaje da se, prema njegovom mišljenju, ni funkcioneri koji eventualno pokušaju da pobegnu u inostranstvo ne bi trajno izbegli odgovornost, jer bi za njima mogle da budu raspisane međunarodne poternice.

"Krupne ribe, mislim da se ne mogu izvući. Neka sitnija će možda uspeti da kroz onu rupicu u mreži utekne, ali krupne ribe, mislim da nemaju izgleda da se izvuku. Čak i ako pokušaju da pobegnu u inostranstvo, tu su Interpolove poternice. Prema tome, njihovo bežanje ne bi bilo konačno. Što bi se reklo, tražili bismo ih preko sedam mora i gora dok ih ne stignemo", poručio je Bakić.

"Očekujem mnogo hapšenja"

On je rekao da očekuje mnogo hapšenja, a da se ona glavna mogu očekivati kada Studentska lista preuzme vlast, jer su, prema njegovim rečima, u institucijama i dalje u velikoj meri kadrovi koji su vladali prethodnih 14 godina.

"Ako tužilaštvo radi svoj posao, ili još lepše da se izrazimo, ako je počelo da radi svoj posao, koji nije radilo u vreme autoritarnog režima, onda će svakako biti uhapšenih", rekao je Bakić.

On je ocenio da je organizovani kriminal "zarobio državu" i naveo da će tužilaštvo, policija i sudovi imati ključnu ulogu u njenom oslobađanju.

"Kada Studentska lista bude u prilici da služi narodu i republici, tada će biti hapšenja bitnih aktera, jer se oni nisu mnogo krili. Oni su bili toliko bahati, osioni, da su ostavljali iza sebe kriminalne tragove", rekao je Bakić.

On je naveo da bi nakon reforme policije i dolaska profesionalaca na odgovorne pozicije bilo lakše da se, kako je ocenio, počinioci krivičnih dela privedu pravdi. Govoreći o dešifrovanim prepiskama sa aplikacije Skaj, Bakić je rekao da je važno da glavni javni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić nastavi rad na njihovom dešifrovanju, uz moguću podršku međunarodnih partnera.

Bakić je rekao da u prepiskama prepoznaje bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića iza nadimka "Oskar", navodeći da bi o tome mogao da svedoči pred sudom.

Komentarišući zahteve Studentske liste za ostavke rukovodilaca policije i bezbednosnih službi, Bakić je poručio da bi oni koji podnesu ostavke mogli da imaju olakšavajuće okolnosti, dok bi oni koji to odbiju ili pokušaju da počine krivična dela mogli da se suoče sa otežavajućim okolnostima.

"Ovo je proces koji je nepovratan. Studentska lista, studenti pobeđuju, ima legitimitet. Osvojili smo preko 2.200.000 glasova. Ogromna je razlika između naše liste i liste bivšeg režima", rekao je Bakić.

"Želim da budem ministar unutrašnjih poslova, spremao sam se"

Bakić je potvrdio da želi da bude ministar unutrašnjih poslova, ali je naglasio da to zavisi od odluke mandatara za sastav vlade i poslanika.

"Ja imam veliku želju da to radim, ali da li ću to raditi, zavisi od mnogih činilaca. Ja samo kažem da bih voleo to da radim, da sam se spremao za taj posao i da znam i šta bih i kako radio", rekao je Bakić, dodajući da je prioritet da se Ministarstvo unutrašnjih poslova "pročisti".

On je naveo da bi, ukoliko bi postao ministar unutrašnjih poslova, prvo sproveo reformu Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući proveru imovinskog stanja zaposlenih i poređenje njihove imovine sa prihodima, kao i korišćenje nalaza unutrašnje kontrole.

Bakić je rekao da bi policijski službenici za koje se utvrdi da su vršili nasilje nad studentima i građanima morali da odgovaraju, a ne samo da budu udaljeni iz službe. Kao primer je naveo rukovodioce policije Marka Krička i Radoslava Repca, za koje je ocenio da bi morali da budu smenjeni, dodajući da će se o eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučivati u skladu sa zakonom.

"Preuzećemo upravljanje državom kada budu verifikovani mandati"

Bakić je izjavio da Studentska lista trenutno nema institucionalne mehanizme da utiče na formiranje nove vlasti, jer još nije konstituisana Narodna skupština niti je formirana nova vlada.

On je ocenio da aktuelna vlast može da odugovlači taj proces, navodeći da će Studentska lista moći da preuzme odgovornost za upravljanje državom tek kada joj budu verifikovani poslanički mandati i kada bude formirana nova vlada.

"Mi već znamo da je bilo pokušaja da se iznose novci iz banaka, pa je to izgleda sprečeno. Izgleda da se iznosi dokumentacija iz Ministarstva finansija. Sve su to stvari na koje mi ne možemo da utičemo, jer je ovo izborna promena vlasti. Ovo nije revolucionarna promena vlasti. Ovo nije prevrat i mi ništa ne radimo nasilno, nego radimo sve po zakonu", rekao je Bakić.

Bakić je odbacio mogućnost da se aktuelna vlast politički oporavi, ocenjujući da je razlika između dve liste velika i da pobeda Studentske liste daje snažan legitimitet budućoj vlasti.