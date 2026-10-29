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Republička izborna komisija (RIK) saopštila je konačne rezultate izbora u inostranstvu. Obrađeni su svi izveštaj sa sva 93 biračka mesta u inostranstvu.

Od 102.147 upisanih birača, glasalo je 79.597. U kutijama je bilo 79.587 listića, od kojih su 304 nevažeća, a 79.283 važeća.

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Foto: Tanjug

RIK je saopštio rezultate:

"Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 19.763

"Ivica Dačić - Faktor stabilnosti; Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija; Socijaldemokratska partija Srbije - Zeleni Srbije" 386

"Studentska lista - Studenti pobeđuju" 57.756

Rasim Ljajić - Ljudski (SDP/CDP) 35

Savez obvezanskih Mađara - dr Balint Pastor 17

Usame Zukorlić SPP - Pokret za ujedinjenje 387

Ruska stranka Srbije u BRICS-u - Slobodan Nikolić 29

Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - Novi DSS - Monarhisti; Srpska koalicija - Nada; Nacionalna demokratska alternativa; Nova demokratska stranka Srbije - Pokret za Kraljevinu Srb iju - Odvažno srpski 419

Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš; Stranka slobode i pravde Srbija - Centar srce; Solidarnost - Samoodbrana - Oslobođenje 278

SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka 29

Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK 78

Liberalno-zelena stranka za slobodu i čistiju Srbiju 14

Biram pravdu - Biram budućnost koalicija snaga prof. dr Ferid Bulić 3

Stranka rusko-srpskog jedinstva Rusi i Srbi - Braća zauvek 24

Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić, premijer Srbije 11

Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt - Prava Srbija - Bunt 33 

Albanska koalicija 8

Majka Srbija - Gruda 13.

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