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Studentska lista u Srbiji ubedljivo je osvojila vlast, iako nema jasno definisanog lidera, stranačku strukturu niti do kraja razrađen program.

Sada protestni pokret koji je sa vlasti svrgnuo Aleksandra Vučića, dugogodišnjeg lidera koji je bio blizak i Rusiji i Trampovoj administraciji, smatra Financial times, mora da pronađe način da upravlja zemljom.

Zasnovan na kolektivnom odlučivanju i sastavljen od ljudi bez političkog iskustva, među kojima su univerzitetski profesori, operski pevači i bivši sportisti, pokret nastao pre dve godine, koji je i napravio Studentsku listu, sada mora brzo da formira novu Vladu Srbije i dokaže da je sposoban da vodi zemlju, piše FT.

- Institucionalno jezgro činiće lista od 250 kandidata, od kojih će većina postati poslanici, kao i sam pokret koji će ih usmeravati. Na taj način su pobedili. Sada moraju da pronađu način da upravljaju zemljom - izjavio je Aleksandar Ranković, predavač i aktivista iz Pariza koji je pomagao pokretu tokom izborne kampanje.

- Oni su zaista veoma ozbiljno shvatili princip kolektivnog odlučivanja - rekao je Ranković, dodajući da će pokret "morati da osmisli mehanizam koji će omogućiti da takav sistem funkcioniše".

Izazovi koji ih očekuju postali su očigledni već u izbornoj noći, kada Studentska lista nije mogla da se dogovori ko bi trebalo da održi pobednički govor, tvrdi Financial times..

Foto: Petar Aleksić/Mondo

Radomir Saičić, profesor hemije i jedna od vodećih ličnosti pokreta, na kraju je poručio:

- Ovo je pobeda uverenja da Srbija može i da će biti bolja.

Prema poslednjim preliminarnim rezultatima koje je objavila Republička izborna komisija Studentska lista osvojila je 53,04 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 38,97 odsto.

Srdanović otkrio zašto se priključio pokretu

Među budućim poslanicima nalaze se bivša košarkaška zvezda Dejan Bodiroga, glumac Tihomir Stanić, operski pevač Nikola Mikić i nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.

Na prvom mestu liste nalazi se kardiolog iz Novog Sada Ilija Srdanović, koji se protestnom pokretu pridružio 2024. godine, nakon pada nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice, u kojem je poginulo 16 ljudi.

Optuživali su vlast za korupciju i nedovoljan nadzor prilikom dodele javnih ugovora, što su svi oni demantovali.

- Kao roditelji četvoro dece... Kada smo prvi put čuli šta se dogodilo, očajnički smo pokušavali da saznamo gde su članovi naše porodice - rekao je Srdanović za FT uoči izbora.

- Osećaj užasa prerastao je u bes, a zatim u zahteve da neko snosi odgovornost.

Pokret mora da odluči da li će zadržati sistem demokratskih skupština

Pokret takođe mora da odluči da li će prerasti u konvencionalnu političku stranku ili će zadržati sistem demokratskih skupština, poznatih kao plenumi, na kojima su do sada donošene odluke.

Na međunarodnom planu, Studentska lista moraće da pronađe ravnotežu između tradicionalnih veza Srbije sa Rusijom, zategnutih odnosa sa Briselom zbog zastoja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji i odbijanja da uvede sankcije Moskvi zbog rata u Ukrajini, uz istovremeno očuvanje odnosa sa administracijom Donalda Trampa, koja je imala bliske veze sa Vučićem.

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