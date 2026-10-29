Slušaj vest

Zabeležen je, ali i sprečen, pokušaj da se iznese oko milijardu dinara iz Banke Poštanske štedionice, što je moglo da ugrozi likvidnost i isplatu plata i penzija. To je izjavio docent Nemanja Karović sa Studentske liste gostujući na RTS.

Radio-televizija Srbije ima novu upravu, odnosno smenjena je dosadašnja generalna direktorka Manja Grčić, urednica informativnog programa Bojana Mlađenović i još osam urednika Javnog servisa. Studentska lista je iznela još zahteva iz oblasti medija, pravosuđa, transparentnosti ugovora, budžeta, rada službi bezbednosti i smena onih koji su se oglušili o zakon. Lider opozicije Aleksandar Vučić je rekao da svedočimo "revolucionarnom teroru" i da će se lista koju on predvodi u Skupštini zvati "Stop teroru". Optužio je političke protivnike za nasilno urušavanje institucija i pritiske na građane. Studentska lista navodi da isključivo traže poštovanje zakona i pravde.

Gosti koji su analizirali ove teme za emisiju "Usijanje" bili su prof. Duško Lopandić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, Boško Jakšić, novinar, i Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira.

- Čini mi se da ono što se pokazuje tokom ova četiri dana ukazuje na to da je, s jedne strane, Studentska lista, posle one uverljive, da ne kažem spektakularne pobede, rešena da vrlo brzo konsoliduje novu vlast. Dakle, to bi moglo da se sažme na sledeći način: iskustvo nam govori da smo često pričali o tome da je 5. oktobra 2000. godine nedostajao 6. oktobar. Ovo sada pokazuje da su, uz iskustvo i organizaciju za koju se vidi da stoji iza studentskog pokreta, oni rešeni da krenu u taj 26. oktobar. Taj prioritet je očigledno usmeren, pre svega, na sve ono što smo čuli, a to su policija, sudstvo, tužilaštvo i službe bezbednosti. Upravo te institucije omogućavaju da se krene u borbu protiv korupcije i raščišćavanje svih silnih afera koje postoje, a koje do sada nisu razjašnjene - rekao je Jakšić.

Boško Jakšić novinar Foto: Kurir Televizija

"Opstrukcije već na početku promene vlasti"

Lopandić je istakao da su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ključne za ispunjavanje zahteva studentskog pokreta, upozoravajući istovremeno na moguće opstrukcije u procesu uspostavljanja nove vlasti.

- Ne kažem da je borba protiv korupcije jedini uslov, ali je svakako neophodna za konsolidaciju nove vlasti i ispunjavanje elementarnih zahteva zbog kojih je studentski bunt i počeo, a to je pravda. Jedan od ključnih elemenata toga jeste borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. S druge strane, čini mi se da se bivši režim, ako je pobeda studenata bila neočekivano uverljiva, neočekivano brzo suprotstavlja i veoma oštro pokušava da pruži otpor. Nagoveštavaju se određene opstrukcije pravne prirode, koje se tiču legalizacije, odnosno institucionalizacije nove vlasti i sastava skupštine, a potom i formiranja vlade. Tu su i primeri koje navodi ovaj gost RTS-a, a koji nisu jedini. Dakle, nije reč samo o pokušaju iznošenja novca, već i o drugim stvarima - objasnio je.

Kako je voditeljka istakla, uništavanje dokumentacije samo po sebi može da predstavlja krivično delo, a posebno se postavlja pitanje zbog čega bi neko uništavao dokumenta ukoliko u poslovanju nije bilo nepravilnosti. U svetlu ovih dešavanja, otvorilo se i pitanje da li je studentski pokret, nakon izborne pobede, već u prvim danima pokrenuo procese koji bi mogli da dovedu do konkretnih promena i rezultata vidljivih građanima.

- Još je rano da govorimo o nekim velikim rezultatima, ali ovo je sigurno posledica promena. Dobro je što se sve odvija ovako brzo i što se ne čeka formalna tranzicija, odnosno formiranje vlade, za šta će biti potrebno određeno vreme. Dao bih jednu, uslovno rečeno, simboličnu sliku. Ovo me asocira na epski film "Gospodar prstenova", u kojem je kralj bio začaran, kao da je na njega bačena crna magija. Bio je u nekoj magli, a onda je došao Beli mag i skinuo čini s njega. Otprilike, mi smo u Srbiji sada u procesu skidanja crne magije. Imali smo režim koji je na sve moguće načine zloupotrebljavao ovu zemlju - istakao je.

prof. Duško Lopandić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta Foto: Kurir Televizija

- Taj režim i dalje raspolaže, da tako kažem, bivšom klikom na vlasti i ogromnim resursima, zbog čega može da ugrozi, pre svega, ekonomsku situaciju u zemlji u narednih mesec dana. Uostalom, tome svedoče i priče o novcu, platnom bilansu, trgovini, platama i penzijama. Pored toga, u njihovim rukama je i dalje pitanje budžeta, njegovog usvajanja i toga kakav će on biti, odnosno da li će uopšte biti usvojen, imajući u vidu da je kraj godine. Dakle, postoje brojne mogućnosti za opstrukciju tokom ovog prelaznog perioda. Zato je dobro što je Studentska lista već izašla sa svojim zahtevima. Konkretno, pošto se bavim spoljnom politikom, znam da se i u Ministarstvu spoljnih poslova oglasila grupa diplomata koja je reagovala još ranije, tokom afere u vezi sa dijasporom. Oni su ukazali na to da se već prvog dana, dakle u ponedeljak i utorak, uništava dokumentacija i preduzimaju različite aktivnosti kako bi se na neki način predupredilo ono što dolazi, a to je novo vreme - kaže Lopandić.

"Izborna pobeda i tvrdnje koje zahtevaju oprez"

Kašanski je istakao da ga je uverljivost izborne pobede iznenadila, ali i izrazio zabrinutost zbog načina na koji se poslednjih dana iznose ozbiljne tvrdnje.

- Ono sa čim se slažem jeste da se dogodila velika promena, koja je mnoge iznenadila. Mene lično jeste. Očekivao sam tesnu trku, tako da me je iznenadila ovolika razlika. Očigledno je da su neki novi ljudi, koji ranije nisu izlazili na izbore, sada shvatili da treba da izađu i da nisu zadovoljni stanjem u zemlji ili nekim drugim okolnostima. Ne bih sada ulazio u genezu tog nezadovoljstva, pretpostavljam da je ono kod njih bilo izazvano ovim ili onim. Dakle, to je ono u čemu se svakako slažem sa sagovornicima. Ono u čemu se, međutim, ne slažem jeste ono što me brine, a to je nepodnošljiva lakoća sa kojom se poslednjih dana iznose određene tvrdnje - naveo je Kašanski.

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira Foto: Kurir Televizija

- Pritom, reč je o ozbiljnim i potencijalno opasnim stvarima. Kada neko izađe u Dnevniku RTS-a i kaže, doduše uz ogradu da "postoje ozbiljne indicije", da je pokušan iznos milijarde dinara iz banke, to zvuči veoma ozbiljno. Slušao sam to uživo sinoć i odmah sam se zapitao: kako bi neko u gotovini izneo milijardu dinara? Verovatno bi morao da dođe sa dva kamiona. Koliko je zapravo milijarda dinara? Govorilo se da je navodno pokušan prenos tog novca u gotovini. Danas su usledili demanti Poštanske štedionice, a posredno i Narodne banke Srbije, i jasno je da se to odnosi na gospodina Karovića. Nakon toga nismo čuli ništa više. Ne kažem da je on imao lošu nameru, sasvim sigurno nije. Ipak, kada se iznose takve tvrdnje, koje mogu da izazovu ozbiljne posledice, treba biti veoma oprezan. Moglo je, recimo, da se dogodi da neko danas upadne u Poštansku štedionicu i kaže: "E, nećete vi, bando jedna, sada da iznosite novac" - za Kurir televiziju, rekao je Kašanski.

02:59 "VEROVATNO BI MORAO DA DOĐE SA DVA KAMIONA" Gosti emisije "Usijanje" o tvrdnji da je pokušan iznos milijarde dinara iz Poštanske štedionice Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs