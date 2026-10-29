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Većina lista koje su učestvovale na parlamentarnim izborima moraće da vrate novac koji im je isplaćen iz budžeta za finansiranje predizborne kampanje. Razlog za to leži u činjenici da nisu uspele da osvoje ni jedan odsto glasova. Tako bi liste poput Autentične desnice, Evropske Srbije i drugih, trebalo da vrate novac koji su iskoristile u kampanji.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, učesnici izbora koji ne osvoje jedan odsto glasova, dužni su da, u roku od 30 dana od proglašenja zvaničnih rezultata, vrate novac koji su dobili iz državnog budžeta za predizbornu kampanju. Ovo, doduše, ne važi za manjinske liste – one novac vraćaju ako osvoje manje od 0,2 odsto ukupnog broja glasova, podseća Nova ekonomija.

Prema poslednjim preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije (RIK), veliki broj nemanjinskih lista osvojio je manje od jedan odsto glasova. To su Autentična desnica – dr Miloš Jovanović (0,9 odsto), Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije – BK (0,46), Evropska Srbija – Marinika Tepić, Zdravko Ponoš (0,28) i Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju (0,08). Prag od jedan odsto nisu prešli još ni Majka Srbija – Gruda (0,07), Liberalno zelena stranka – Za slobodnu i čistiju Srbiju (0,06) i Ćale, ovo je za tebe – Petar Đurić (0,05).

Drugim rečima, sve nemanjinske liste osim Studentske liste, Ujedinjene Srbije i liste okupljenje oko Socijalističke partije (koja takođe nije prešla cenzus), trebalo bi da vrate novac. Logično, sredstva moraju da vrate samo one liste koje su prethodno dobile budžetski novac.

Foto: RINA

Kako se dodeljuju sredstva iz budžeta?

Za pokrivanje troškova izborne kampanje iz javnih izvora obezbeđuju se sredstva u visini od 0,07 odsto poreskih prihoda državnvog budžeta. Taj novac potom se raspodeljuje u dva dela. Prvih 40 odsto ukupnih sredstava raspoređuje se u jednakim iznosima izbornim listama koje su se izjasnile da žele da koriste sredstva iz javnih izvora.

Preostalih 60 odsto sredstava dodeljuje se listama koje su osvojile poslaničke mandate, srazmerno broju osvojenih mandata, i to ukoliko su Agenciji za sprečavanje korupcije podneli preliminarni izveštaj o troškovima izborne kampanje.

Ove godine, za kampanju je bilo namenjeno ukupno 12,5 miliona evra budžetskog novca.

Neke od stranaka, prilikom kandidovanja, u obavezi su da prilože jemstvo, koje predstavlja garanciju da će vratiti sredstva ukoliko na izborima ne osvoji dovoljan procenat glasova. Izborno jemstvo može se položiti u gotovom novcu, putem bankarske garancije, državnih hartija od vrednosti ili stavljanjem hipoteke na nepokretnost. Liste koje su položile jemstvo, a u propisanom roku ne vrate sredstva, mogu se suočiti sa naplatom upravo iz jemstva.

Međutim, ne moraju svi da polože jemstvo, i to zahvaljujući zakonskim izmenama iz jula ove godine. Tu obavezu sada nemaju grupe građana i političke stranke koje nisu osvojile mandate u prethodnom skupštinskom sazivu, kao ni koalicije čije članice nisu osvojile mandate. Ipak, to što neka lista nije položila jemstvo, ne znači da ne mora da vrati novac. Oni takođe moraju da vrate novac, i to 30 dana nakon proglašenja zvaničnih rezultata.

Takođe, liste moraju da vrate i novac koji im je za kampanju dodeljen, ali koji nisu utrošile.

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je preliminarne finansijske izveštaje kandidata koji su učestvovali na izborima.

Ko treba da vrati novac?

Lista Evropska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš (Stranka slobode i pravde, Srbija centar – SRCE, Solidarnost – Samoodbrana – Oslobođenje), koja je osvojila 0,28 odsto glasova, iz budžeta je dobila oko 295.000 evra za troškove predizborne kampanje. To je, zapravo, iznos koji je bio na raspolaganju svim učesnicima na izborima. Ova koalcija ipak je potrošila manje novca – oko 130.000 evra. Međutim, kako je Evropska Srbija osvojila 0,28 odsto glasova, ona će ova sredstva morati da vrati. Ukoliko koalicija ne vrati novac u zakonskom roku, država će imati mogućnost da potraživanje naplati iz položenog izbornog jemstva, odnosno hipoteke na nepokretnosti kompanije Simple D. Group, koja je u vlasništvu Dragana Đilasa.

Lista Autentična desnica – dr Miloš Jovanović (Novi DSS – Monarhisti – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – Nova demokratska stranka Srbije – Pokret za Kraljevinu Srbiju) – Odvažno srpski takođe je dobila novac iz budžeta – pomenutih 295.000 evra, a ukoliko novac ne vrate, ova suma biće naplaćena takođe iz jemstva u vidu hipoteke na nekretninu Uroša Jankovića.

I lista koju predvodi Bogoljub Karić uzela je novac za predizbornu kampanju, ali nije položila jemstvo, jer prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, nije imala takvu obavezu. Bez obzira na to, on je u obavezi da vrati novac. Da li je to učinio, biće poznato kada Agencija za sprečavanje korupcije bude objavila i konačne izveštaje.

Bez jemstva novac za kampanju uzele su i liste Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju i Majka Srbija – Gruda.

Podsećanja radi, na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu – 53,02 odsto glasova, na osnovu obraćenih 99 odsto biračkih mesta.