"SVI ČLANOVI RUKOVODSTVA SPS PONUDILI OSTAVKE" Dačić: Odluke će biti donete na sednici Glavnog odbora
Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić kaže da su svi članovi rukovodstva te partije ponudili ostavke, o čemu će se odlučivati na sednici Glavnog odbora.
"Socijalistička partija Srbije je danima, nedeljama, mesecima i godinama bila izložena raznim lažima i specijalnim ratom. I danas su objavljene laži, da niko ne oseća odgovornost zbog izbornog rezutata. Sramotno. Apsolutno svi članovi rukovodstva osećaju odgovornost i ponudili su ostavke. O tome će se razgovarati sledeće nedelje na sednici sa predsednicima opštinskih, okružnih, gradskih i pokrajinskih odbora, kao i na sednici Predsedništva", naveo je Dačić na Instagramu i dodao:
"Posle toga će biti održana sednica Glavnog odbora gde će biti donete sve odluke. Jedno je sigurno, nije prvi put da SPS prolazi kroz ovakvu sutuaciju. Ja sam bio predsednik Gradskog odbora u Beogradu 2000. godine, i kada sam 6. oktobra zakazao sastanak došlo nas je samo 13. I tih 13 neustrašivih podiglo je Partiju kao Feniks. Nema predaje. Dogovor, sastanci, reforme i idemo dalje. Sa mnom ili bez mene, svejedno. Živela Socijalistička partija Srbije!"