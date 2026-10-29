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Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić kaže da su svi članovi rukovodstva te partije ponudili ostavke, o čemu će se odlučivati na sednici Glavnog odbora.

"Socijalistička partija Srbije je danima, nedeljama, mesecima i godinama bila izložena raznim lažima i specijalnim ratom. I danas su objavljene laži, da niko ne oseća odgovornost zbog izbornog rezutata. Sramotno. Apsolutno svi članovi rukovodstva osećaju odgovornost i ponudili su ostavke. O tome će se razgovarati sledeće nedelje na sednici sa predsednicima opštinskih, okružnih, gradskih i pokrajinskih odbora, kao i na sednici Predsedništva", naveo je Dačić na Instagramu i dodao: