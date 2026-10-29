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Lider opozicije Aleksandar Vučić, govoreći za TV Niš o Studentskoj listi, kaže da mu "ne pada napamet da ih za nešto moli" i dodaje da je ponosan na reakciju svoje liste posle izbora.

Vučić dodaje da mu nije jasno "zašto im se toliko žuri".

- Danas su se pojavili sa zahtevima koji su, naravno, protiv institucija. Sve vreme, i celu kampanju, su nam objašnjavali da su institucije najvažnije, a onda su van institucija rešili da rešavaju probleme. Objasnite mi, šta vam je to problem? Evo, za 15 dana formirajte vladu, za 20 dana formirajte vladu. Za 3 dana se završava izborni proces u Srbiji, onda imate rokove da formirate skupštinu, možete da je formirate kad god hoćete, i rešavajte to institucionalno. Ali njima se negde žuri. Ništa ne razumem o čemu se radi i zašto im se toliko žuri. Prosto se osećam, onako, kao čovek bez dovoljnog znanja da bih razumeo šta je to tačno što rade u ovom trenutku, jer pobedili su na izborima, imaju svu vlast, bez ikakvih problema mogu da urade šta god hoće, ali njima se žuri. Žuri im se da ponižavaju ljude - rekao je on.

Vučić je rekao da je ponosan na reakciju svoje liste.

- I kad smo izgubili izbore, ponosan sam na činjenicu jer smo se držali dostojanstveno, držali se ozbiljno, držali se odgovorno, držali se demokratski. A kao što ste primetili, ne pada mi na pamet ni da ih za bilo šta molim, niti ću to da radim. Jer ja sam ceo svoj život posvetio idejama koje sprovodim, i mislim da sam mnogo toga uradio za našu zemlju, a oni su sve uložili da sruše jednog čoveka ne znajući šta će sa Srbijom. Kao što vidite, oni ne znaju ni u pobedi šta da rade, a kamoli u porazu. Jedino što znaju to je: hoćemo li negde nekoga da udarimo od pozadi, hoćemo li, ne znam, nekakav cirkus da napravimo bilo gde. A vi znate da možete klovna da uvedete u dvor, ali time klovn nije postao kralj, samo je dvor postao cirkus. Tako da, kako god da okrenete, ovaj teror koji provode nad ljudima moraće brzo da prestane. I zato što im to stranci, nalogodavci, naređuju, ali moraće da prestane, jer u krajnjoj liniji mi ćemo morati da se samoorganizujemo ukoliko policija ne bude dovoljno snažna i ne bude želela da zaštiti ljude. Dakle, u svakom slučaju, za mene je posebno važno da izrazim zahvalnost svim ljudima, ne samo koji su glasali za nas, već svim ljudima koji su, ako hoćete, i tužni, kojima je sve to teško palo, i koji brinu za svoju budućnost. Mi ćemo uvek biti podrška vlasti u svačemu što je, u svemu što je dobro, ali ja malo toga dobrog ovde mogu da vidim, malo dobrih ideja. I jedino čime se bave, ako ste primetili, to je kako nekoga da progone, kako nekoga da maltretiraju, kako nekoga da šikaniraju, a sve drugo ih uopšte ne zanima - rekao je Vučić.

Na konstataciju voditelja da on počinje da sumnja da li studenti oni hoće da imaju vlast, Vučić je rekao:

- Hoće, samo što ne znaju baš ko će. I ne znaju baš ni kad će, a ni kako će, a ni šta bi sa tom vlašću. A vole vlast mnogo, verujte mi. Vidite to po svemu što rade. Međutim, nešto je drugo, čini mi se, ovde veoma važno. Oni, ne znajući šta da kažu ljudima, jedino čime mogu da se bave to je mržnjom, šikaniranjem i progonom ljudi. Vi mislite to su sporadični incidenti? Ne, oni su sa Draganom Jovačićem želeli da naprave novog Milanovića. I uvek se igraju simbola. Uvek rade sve ono što je neko ranije radio, da bi pokazali da tu matricu prate, i da je to, po nečijem nalogu, moralo da se dogodi baš na takav način. Tako će, i baviće se time narednih 6 meseci, progonom ljudi, a šta sami da urade za Srbiju ne znaju tačno, i nemaju baš nekakav program - rekao je Vučić.

On je rekao da je sada vreme da se vidi gde su stvari u kojima su grešili, gde su loši ljudi, i da promene to.

- Već u decembru imaćemo skupštinu stranke, dakle početkom decembra imaćemo skupštinu stranke, i da tada uradimo one stvari koje su potrebne i koje je bilo potrebno da uradimo mnogo ranije. Mi moramo da priznamo svoje greške, ljudi to moraju da razumeju, ali ću uvek biti ponosan na velika dela i velike rezultate koje smo ostvarili. I sada, ne moram da govorim o Nišu i o 12 fabrika, i o autoputu do bugarske granice, do severnomakedonske granice, o poluprofilnom delu puta prema Merošini i Prokuplju, gde će biti pravi autoput u budućnosti. Dakle, i mnogo, mnogo toga ćemo da radimo, i mnogo toga možemo da uradimo, ali moraćemo, kao što rekoh, sebe da menjamo i da pokazujemo veću brigu prema ljudima, i ljudi će to razumeti. Jer ja ove ljude znam, ako vidite, njima će glavni ministri i glavni direktori biti pripadnici DOS-ovskog režima, vraćaju Draška Petrovića u Telekom, Šoškić iz DOS-ovskog režima, onaj koji je ne samo pljačkao već i uzimao i rušio dinar na svaki način. Dakle, svi ti ljudi će ponovo na vlast, a ljudi znaju šta ih sa tim čeka - rekao je on.

Prema njegovim rečima, prvih godinu dana biće mnogo bolje nego što je bilo tada, jer je prethodna vlast ostavila i dovoljno novca i pozitivnu stopu ekonomskog rasta.