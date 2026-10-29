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Predstavnik Studentske liste Ilija Srdanović istakao je u emisiji "Argumenti" na RTCG da je uspeh u Srbiji uspeh nadahnut studentima, a iznela ga je nacija, odnosno građani Srbije.

Kako je naveo, slično je bilo i kada su meštani sela Bukovica, Timara, Tušine i Slatine, ujedinjeno i složno, uspeli da sačuvaju biser prirode, reku Bukovicu od devastacije u čemu je i učestvovao kao neko ko je poreklom iz Crne Gore.

Srdanović je poručio da je lekar i da je u njegovoj delatnosti normalno da sarađuje sa svima u zemlji i regionu.

„Poželeo bih da budući odnosi Crne Gore i Srbije budu iskreni, plodonosni i na korist građana Crne Gore i Srbije, kao što to radimo i mi lekari. Takvu saradnju vidim i u budućim odnosima, u svim sferama društvenog života“, naglasio je Srdanović.