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Poznati srpski influenser Nemanja Milović kaže da je "od bilo kakve političke pobede, važnije da ostanemo ljudi".

Uz video koji je objavio na Instagramu napisao je "Malo čojstva Srbiju", a onda je i objasnio šta čojstvo zapravo znači.

"Ne znam za vas, ali meni nimalo nije drago da gledam ovo osvetničko nasilje koje se trenutno događa. Iskreno, prelepo mi je ovo što smo uradili, i način na koji smo napravili promenu, ali i ko će koga da jaše, ko će kog ćacija da nađe, i šta će sledeće da se zapali. Hajde da ne dozvolimo da u borbi za bolje sutra izgubimo ono najbolje u nama. I, iskreno, važnije od bilo kakve političke pobede je da ostanemo ljudi. Zapamti to. Istina je ono što kažu, da čovek kad dobije moć, e onda tek vidiš kakav je čovek. Tako da nemojte da nas moć koju trenutno osećamo da nas iskvari, kao što je to uradila naše prethodnike", kaže Milović i dodaje: