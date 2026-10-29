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Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su u prvim teškim trenucima najglasniji "oni koji vas napuštaju, oni koji počine izdaju ideja, planova, programa i ljudi" i da mu se takvi ljudi gade, ali da time nije iznenađen.

"Oni su uvek ljuti na vas, ne da kažu: 'Izvini, morao sam.' Ne, ne uvek imaju bezbroj dovoljnih razloga zašto su to morali da učine. Baš su bili nezadovoljni svih prethodnih 12, 13, 14 godina, a ja to nisam mogao da primetim.

Bilo im je sve teško, i šikanirali smo ih, iako ni posle 14 godina nisu odustajali. Evo, sad se baš desilo da moraju. Gade mi se takvi ljudi. I nije mi ovo prvi put, nisam iznenađen", naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić je u video snimku najavio da će SNS sutra održati sastanak Izvršnog odbora, a da će prekosutra biti sastanak Predsedništva, Glavnog odbora, kao i poslaničke grupe.

"Razmišljamo o svemu kroz šta prolazimo. Naravno da svako teško podnese poraz, ali nekako od mladih dana sam učio i da pobeđujem i da gubim, i da to uvek radim na dostojanstven način", dodao je Vučić.

Vučić je u obraćanju zahvalio onima koji su, kako kaže, hrabri i koji drže do svog dostojanstva.

"Beskrajno vam hvala. Srbija časti, ponosa i dostojanstva mora da se pripremi, mora da radi, sebe da menja, da svoje greške ispravljamo, da svoje mane pretvorimo u vrline, da zaista više brinemo o ljudima, a manje o sebi", naveo je Vučić.

On je ukazao da mnogo toga mora da se promeni u SNS kao i u, kako kaže, "širokom narodnom pokretu".

"Da što je pre moguće se pripremimo da ovo zlo oteramo, u svakom smislu, i političkom, i društvenom, i državnom. I daću sve od sebe i verujem da je predstojeća Skupština stranke odlična prilika za to.