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Sa druge strane, odgovor bivšeg predsednika Aleksandra Vučića, koji je najave smena označio kao "revolucionarni teror" i povukao paralelu sa 5. oktobrom 2000. godine najavljujući istovremeno duboke rezove u SNS-u i prelazak u oštru opoziciju, otvorio je ključno pitanje: svedočimo li uspostavljanju vladavine prava ili ulasku u opasnu spiralu revanšizma? O političkim i pravnim posledicama ovog sudara dva bloka za Kurir televiziju govorili su politikolog Ognjen Gogić i predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje prof. dr Stevica Deđanski.

Poziv na ostavke kao programski temelj

Otvarajući debatu o zahtevima nove parlamentarne većine da čelni ljudi policije, BIA i RTS-a odmah napuste funkcije, politikolog Ognjen Gogić ocenio je da ovakvi potezi predstavljaju logičan nastavak politike na kojoj je pokret i dobio poverenje građana:

- Taj pokret je i nastao na zahtevima za pravdom i odgovornošću - počelo je sa slučajem nadstrešnice, a nastavilo se kroz reakcije na brojna kršenja prava u prethodne dve godine. Zato je potpuno očekivano da se obrate javnosti i zatraže odgovornost. To konkretno znači poziv ljudima na ključnim pozicijama da preuzmu ličnu, moralnu i profesionalnu odgovornost i podnesu ostavke.

Gogić je podvukao jasnu liniju razgraničenja između nasilnog preuzimanja poluga moći i legitimnog političkog pritiska, navodeći nedavne kadrovske promene na javnom servisu kao primer zakonitog puta.

- Traženje ostavki je potpuno legitiman politički i društveni čin. Sporna bi bila nasilna smena, ali poziv na povlačenje sa funkcije to svakako nije. Primer za to videli smo i na RTS-u, gde je prvo direktorka podnela ostavku, a novi urednici zatim sproveli kadrovske promene. Dokle god se sve odvija kroz formalne procedure, to je legitiman proces. Nema govora o revanšizmu ili osveti, reč je o realizaciji njihovog programa, i takve zahteve ćemo tek gledati.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Dva scenarija smena u prelaznom periodu

Na pitanje zašto se sa kadrovskim rezovima nije sačekalo zvanično formiranje vlade, Gogić je pojasnio da se proces neminovno kreće u dve faze, dobrovoljnoj i institucionalnoj.

- Potpuno je legitimno pozvati nekoga da podnese ostavku. Bilo bi sporno kada bi se primenjivali vanredni mehanizmi i ljudi smenjivali mimo propisanih procedura. Ovaj proces će se odvijati u dva pravca: prvi je da nosioci funkcija sami podnesu ostavke, a drugi da uslede smene onog trenutka kada se institucije konstituišu. Nema sumnje da će tada biti i disciplinskih i krivičnih postupaka.

On smatra da se politička realnost iz korena promenila nakon izbora i da funkcioneri više ne mogu da ignorišu zahteve koji dolaze od građana.

- Sam poziv na ostavku je nesporan i oni su na tome insistirali i pre aktuelnih promena, samo što taj zahtev danas nosi znatno veću političku i društvenu težinu. Posle jasno iskazanog raspoloženja građana, nosiocima funkcija je sada izuzetno teško da taj poziv odbiju.

06:31 "Dolazi vreme odgovornosti" Stučnjaci poručili za Kurir TV: Sledi seča funkcionera u MUP-u i BIA, a onda kreće saslušanje za uklanjanje dokaza Izvor: Kurir televizija

Simbolika parka i rasvetljavanje atmosfere straha

Komentarišući odluku da se prva zvanična konferencija održi u Pionirskom parku, na mestu gde je mesecima stajalo ograđeno šatorsko naselje, Gogić je podsetio na bezbednosne incidente koji su obeležili prethodni period.

- Taj prostor je više od godinu i po dana bio ograđeni ’zabranjeni grad’ u kom su boravila bezbednosno sumnjiva lica, što potvrđuju i snimci naoružanih muškaraca i svedočenje jednog od pripadnika kampa koje je objavio BIRN. Najpotresniji primer te atmosfere straha videli smo 15. marta, kada su studenti pravili kordon sa ispisanim krvnim grupama na rukama. Sada dolazi vreme odgovornosti: mora se jasno utvrditi ko je te ljude tamo postavio i sa kojim ciljem, a nalogodavci ovog puta neće moći da izbegnu posledice.

Vreme curi: Zašto ulica zamenjuje parlament

Nasuprot ovakvom stavu, prof. dr Stevica Deđanski upozorava da se preskakanjem legalnih procedura stvara opasan presedan, pogotovo kada se uzme u obzir da je formiranje organa vlasti pitanje dana.

- Pravo na traženje ostavki je legitimno sve dok nema nasilja, a na samim funkcionerima je da li će se povući ili sačekati institucionalne smene nakon formiranja nove vlasti. Budući da nova skupština i vlada mogu biti formirani u roku od desetak dana, do sredine novembra nova većina imaće sve poluge moći da ove procese sprovede u delo. Zato je nepotrebno i rizično da pojedinci iz studentskog pokreta vaninstitucionalno diktiraju poteze, jer odluke o smenama i vođenju države moraju donositi parlament i vlada.

Iako lično ne podržava politički pravac nove većine, Deđanski naglašava da poštuje izborni rezultat i najavljuje institucionalno primirje od 100 dana.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Nisam član Srpske napredne stranke, ali sam podržao politiku Aleksandra Vučića. Ipak, situacija je takva da je većina građana rekla svoje - i to je demokratija. Lično smatram da ovaj pravac nije dobar, ali sam spreman da me razuvere. Kao što je red, neću ih kritikovati dok se ne formira vlada, uz onih uobičajenih 100 dana da pokažu prve rezultate.

Govoreći o nastupima aktivista, Deđanski je ukazao na nužnost promene svesti kod onih koji su do juče bili opozicija, a danas preuzimaju državnu kasu i institucije:

- Međutim, ne razumem zašto u javnost istupa neka neformalna studentska lista da iznosi stavove koje očekujemo od narodnih poslanika i buduće vlade. Ako je to samo politički marketing, u redu, ali krajnji cilj mora biti smirivanje tenzija. Oni su govorili relativno odmereno, ali moraju da shvate ključnu stvar: više nisu opozicija koja samo ispostavlja zahteve, već vlast od koje se traže konkretni potezi. I to potezi sprovedeni strogo po pravu i zakonu, budući da su sami tvrdili da je pravna država bila urušena. Građani sa obe strane političkog spektra sada traže dela umesto retorike. Ako ima kriminala i korupcije - neka se istraže, ali bez pravljenja još dubljih podela.

Foto: Kurir Televizija

Podsećajući na sopstveno skupštinsko iskustvo, on je apelovao na hitno uspostavljanje dijaloga, upozoravajući na razorne posledice parlamentarne blokade.

- Poraz je priznat, i sada imamo duboko polarizovano društvo i parlament podeljen na dva snažna bloka. Kao bivši poslanik znam koliko je teško funkcionisati i sa više opcija, a kamoli u ovakvoj situaciji gde bez saradnje preti totalna blokada države. Pobedili ste, ali druga strana ima preko 100 poslanika i legitimno želi da se bavi politikom. Zato je razgovor neophodan. Ako se sve bude radilo na silu i ’na mišiće’, političari neće trpeti posledice međusobnog sukoba - teret i cenu takve blokade platiće isključivo građani.

Politički interregnum i polaganje računa

Analizirajući oštre optužbe koje je bivši predsednik države izneo na račun nove većine, Gogić je podsetio da se zemlja nalazi u specifičnom institucionalnom vakuumu koji zahteva pravno strpljenje.

- Najpre bih razjasnio aktuelni politički trenutak: nalazimo se u periodu interregnuma. Predstavnici studentske liste još nisu ušli u institucije, parlament i vladu, te trenutno nemaju formalnu moć odlučivanja. Upravo zato su se javnosti obratili apelom za podnošenje ostavki, kao porukom da je to bolji put nego da se odgovornost utvrđuje kroz postupke kada vlast bude i zvanično preuzeta.

On je odlučno odbacio poređenja sa petooktobarskim događajima, insistirajući na tome da se proces mora svesti u okvire zakona:

- Ključna reč ovde jeste ’postupak’. Ko god je prekršio zakon ili ljudska prava, mora proći kroz institucionalnu proceduru - najpre internu, kroz disciplinske mere unutar samih preduzeća i organa, a potom i kroz krivičnu odgovornost tamo gde ima osnova. Poziv na ostavku je sasvim legitiman politički akt i ne ugrožava ničija prava; funkcioner uvek ima opciju da kaže ’neću’ i time se ta faza završava. Ovo ni po čemu ne liči na događaje posle 5. oktobra, krizne štabove i upade u institucije, što je već bilo na ivici revolucionarnog terora i vanpravnog delovanja.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se na odbranu i retoriku odlazećeg režima, politikolog je ukazao na pokušaj izbegavanja suočavanja sa sopstvenim nasleđem.

- Kada je reč o bivšem predsedniku, sasvim je razumljivo da se ne oseća prijatno u svetlu teških optužbi koje mu se stavljaju na teret. Niko ko se ogrešio o zakon i čiji su ’prsti bili u medu’ ne želi dobrovoljno da odgovara, pa otuda svedočimo klasičnoj zameni teza: optuživanju druge strane za kršenje prava kako bi se izbegla sopstvena odgovornost. Međutim, on više nije u poziciji da druge poziva na red. Posle najmanje 14 godina suverene vlasti, došao je trenutak da položi račune. Odgovornost za smirivanje tenzija leži i na njemu - ne sme podsticati pristalice na radikalne akcije, jer bekstvo od odgovornosti prosto više nije moguće. Pobednička većina imaće sve zakonske poluge da utvrdi svačiju odgovornost, uključujući i njegovu.

Odgovornost pobednika i oružje poraženih

Pitanje očuvanja mira u prelaznom periodu Gogić vidi kao dvosmernu ulicu u kojoj se mora prekinuti sa fabrikovanjem lažnih simetrija krivice.

- Zahtevi će prerasti u konkretna dela i odluke onog trenutka kada nova većina formalno uđe u institucije. Tada više neće biti reči o apelima, već o sprovođenju odluka.

On smatra da se ne mogu izjednačavati odgovornost onih koji su deceniju držali poluge sile i onih koji su do juče bili izvan sistema.

- Kada govorimo o smirivanju tenzija, i pre kampanje sam upozoravao da je pravljenje lažnih simetrija pogrešno: vlast i opozicija nikada ne snose podjednaku odgovornost za stanje u društvu. Nedopustivo je da se onaj ko poseduje svu institucionalnu moć predstavlja kao žrtva, dok se odgovornost prebacuje na one van institucija. S druge strane, onaj ko je ubedljivo pobedio na izborima sa više od 2,3 miliona glasova nesumnjivo nosi najveću političku odgovornost za poruke koje šalje.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Poseban osvrt dao je na činjenicu da aparat sile i dalje kontrolišu kadrovi stare vlasti.

- Ipak, u ovom prelaznom periodu poluge izvršne vlasti i dalje su u rukama Srpske napredne stranke i njenih partnera, a ministar unutrašnjih poslova je i dalje Ivica Dačić. Zbog toga obe strane u ovom trenutku moraju da vode računa o retorici i izbegavaju zapaljive izjave. Priče o ’revolucionarnom teroru’, ustašama i talibanima slušali smo tokom cele kampanje i građani su na izborima jasno pokazali da na tu matricu ne pristaju. Zato je potpuno deplasirano nastavljati sa reprodukovanjem propagande koja je već doživela očigledan fijasko.

Zaustaviti hajke na društvenim mrežama

Sa druge strane, Deđanski upozorava na opasnu atmosferu javnog linča koja preti da preplavi društvo ukoliko se procesi izmeste iz sudnica na internet platforme.

- Pitanje je da li nova vlast teži pravdi ili revolucionarnoj osveti, jer se pravna država ne može graditi na hajkama sa društvenih mreža, već isključivo kroz zakonite procedure. Za dve do tri nedelje oni će preuzeti potpunu odgovornost za funkcionisanje institucija. Svako ko ima dokaze o nečijoj krivici sada može bez straha da podnese prijavu, ali one moraju biti istinite, a ne sredstvo za targetiranje političkih neistomišljenika i njihovih porodica. Buduća vlast već sada mora jasno da se ogradi od takvog progona i obezbedi vladavinu prava umesto revolucionarnog linča.

Nadstrešnica u Novom Sadu kao prelomni ispit

Govoreći o tragediji na železničkoj stanici u Novom Sadu, Deđanski je istakao da će upravo taj slučaj biti lakmus papir za iskrenost namera novih nosilaca vlasti

- Spreman sam da povučem svaku reč koju sam ranije izgovorio ako nova vlast pozove na saslušanje one koji su uklonili šut neposredno posle pada nadstrešnice, da vidimo ko je izdao taj nalog. Takođe, neophodno je ispitati i članove komisija, pri čemu direktno mislim na Bojovića, Miloševića i Đokića, ljude koji su direktno učestvovali u projektovanju i davanju saglasnosti. Ne tvrdim da su oni krivi, to ne znam, ali postoji više nego dovoljan osnov da budu saslušani, posebno imajući u vidu da u prethodnom periodu to nije učinjeno. Ako nova vlast zaista namerava da radi po zakonu, red je da oni daju iskaze.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

On je podsetio i na kontroverze koje su pratile postupanje samog tužilaštva na mestu nesreće.

- Isto važi i za uklanjanje dokaznog materijala. U trenutku nesreće glavno pitanje u javnosti bilo je zašto su Vučić ili gradonačelnik Novog Sada navodno naložili raščišćavanje, da bi se ispostavilo da je to zapravo naredio tužilac. Postavlja se pitanje: zašto je to uradio i po čijem nalogu? Da li je postupao na svoju ruku ili mu je neko to sugerisao?

U zaključku svog izlaganja, Deđanski je pozvao na napuštanje uvrežene navike donošenja prekih presuda u javnosti pre nego što institucije završe svoj posao.

- Da li ćemo zaista postati pravna država - videćemo upravo na ovom prvom ispitu. Naš narod je sklon tome da presuđuje pre suda i tvrdi kako se unapred sve zna. Krivica se utvrđuje prikupljanjem dokaza u istrazi, a ne nagađanjima, ali se vrlo dobro zna ko mora biti saslušan. Videćemo da li će nova vlast pokazati tu proklamovanu vrhunsku pravdu - poručio je Deđanski.

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Kurir.rs

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