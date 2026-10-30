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Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke saopštili su da su prethodnih nekoliko meseci targetirani od ljudi koji im se predstavljaju kao saborci, a "zapravo je njihovo delovanje samo štetilo i ugrozilo Studentski pokret na lokalu".

- Na lokalnim izborima održanim u martu ove godine smo podržali grupu građana "Mladi za Palanku, sami protiv svih". Želimo jasno da naglasimo da smo mi najviše javno i logistički podržali ovu listu u borbi protiv SNS-a na našoj opštini. Deo ljudi koji su postali odbornici, konstantno napada, širi neistine, dezinformacije i pokušava da napravi razdor u našem timu. U javnost su slali razna neistinitа pisma, izveštaje i poruke, targetirali studente imenom i prezimenom kao i građane koji su u studentskom timu i aktivno pomažu radu - napisali su Studenti u blokadi.

U saopštenju se dodaje da nisu hteli ranije da se oglašavaju i da su pokušavali nekoliko meseci da problem reše interno, ali da nažalost to nije bilo moguće.