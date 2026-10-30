Mihajlović i Miletić o prvim potezima Studentske liste: "Velika je razlika između onoga što se najavljuje i onoga što može da se sprovede"
- Zorana Mihajlović kaže da je licenca OFAC-a za NIS pri kraju i da Srbija mora brzo da odgovori, dok je gas obezbeđen do 31. decembra po ceni od 312 dolara za 1.000 kubnih metara.
- Ona ocenjuje da unutar Studentske liste vlada haos oko spoljne politike i sankcija Rusiji, jer jedni najavljuju usklađivanje sa EU, a drugi odbijaju sankcije.
- Ivan Miletić poručuje da odluke mogu da se sprovode tek kada se formira vlada, a do tada su smene i pregovori bez punog legitimiteta.
Nakon izborne promene vlasti, u fokusu su prvi potezi Studentske liste i najave o promenama u državnim institucijama. Radomir Saičić najavljuje razgovore u Moskvi i Vašingtonu o snabdevanju gasom i sankcijama NIS-u, uz obećanje stabilnog kursa dinara, redovnih plata i penzija, kao i sigurnog snabdevanja energentima. Istovremeno, Jovo Bakić najavljuje da bi funkcioneri za koje se utvrdi krivična odgovornost mogli da budu procesuirani, uz očekivanje brojnih hapšenja nakon preuzimanja vlasti. U medijskom sektoru, smenjeno je osam urednika RTS-a, dok je REM pokrenuo postupke protiv televizija Prva i Informer zbog navodnih prekršaja tokom predizborne kampanje.
Za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija", gosti koji su govorili o ovim temama bili su Ivan Miletić, politički analitičar i prof. dr Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike.
Kako je voditeljka rekla, među prvim najavama Studentske liste našli su se i razgovori sa predstavnicima Moskve i Vašingtona o snabdevanju gasom i sankcijama. Iako je reč o pitanjima spoljne politike, ona bi mogla da budu među prvim konkretnim izazovima sa kojima bi se suočili ukoliko dobiju priliku da preuzmu odgovornost za vođenje države.
- Pa šta će sada biti njihovi prvi potezi, to više niko ne zna. Nismo znali ni program ni plan, pa ne znamo ni kakvi će biti konkretni potezi. Uglavnom, imamo razne poruke iz parkova i drugih situacija, ali ono što je važno jeste da danas ističe licenca OFAC-a za Naftnu industriju Srbije. Srbija, dakle, mora da ima odgovor tokom današnjeg dana. Druga važna stvar jeste to što su oni svesni da Srbija ima obezbeđen gas do kraja ove godine, odnosno do 31. decembra, po ceni koju je vlast Aleksandra Vučića ugovorila - 312 dolara za 1.000 kubnih metara. Međutim, pitanje je šta će biti od 1. januara. To su svakako stvari o kojima mora da se vodi računa, ukoliko se uopšte razmišlja o konkretnim potezima - rekla je Mihajlović.
Ko ima mandat da pregovara o gasu i sankcijama Rusiji?
Ukazala je na različite stavove unutar Studentske liste o spoljnoj politici i sankcijama Rusiji, ističući da je najpre potrebno sprovesti izborne procedure, konstituisati parlament i formirati vladu koja bi imala legitimitet za međunarodne pregovore.
- S druge strane, paralelno imamo najave jednih da će se Srbija usklađivati sa spoljnom politikom Evropske unije, dok drugi poručuju da neće uvoditi sankcije Rusiji. Dakle, unutar same liste vlada potpuni haos. Zbog Srbije i naše države, naravno, važno je da imamo gas. Ali ko tačno sada pregovara sa Ruskom Federacijom? Parlamenta nema, vlade nema, odnosno ne postoji nijedna institucija koja bi u ovom trenutku trebalo da vodi te razgovore. Ko je, zapravo, sagovornik sa srpske strane? To što vi sebe nazivate blokaderima ili Studentskom listom, ko ste vi tačno? To su pitanja na koja javnost u Srbiji još nema odgovor. Mislim da ima mnogo više priče nego istinskog rada. Prvi koraci trebalo bi da budu završetak postupka pred Republičkom izbornom komisijom i objavljivanje konačnih rezultata, zatim konstituisanje parlamenta, donošenje zakona o Vladi i izbor nove vlade. Tek tada bi ta vlada imala legitimitet da razgovara i pregovara sa svima - objasnila je.
Na voditeljkinu konstataciju, da su najave o "mirnoj i zakonitoj tranziciji vlasti" otvorile pitanje konkretnih koraka koje bi Studentska lista trebalo da preduzme u narednom periodu, dok se u javnosti iznose zahtevi i najavljuju razgovori o važnim državnim pitanjima, ostaje nejasno ko bi u ovom trenutku mogao da ih sprovodi i na koji način. O odnosu političkih najava, zakonskih procedura i stvarnih poteza za Kurir TV govorio je Miletić.
- Realno, kada se bude formirala vlada, tada će moći da se sprovodu odluke, bez potrebe da se zahteva i traži. Tada ćete donositi odluke, snositi odgovornost za njih i sprovoditi ih u delo. U međuvremenu, nalazimo se u periodu tranzicije vlasti, a između najava i njihovog sprovođenja postoji velika provalija. Najbezbolnije je da sačekate preuzimanje vlasti pa da tada smenjujete ljude ili da se taj proces jednostavno ubrza. Na osnovu zahteva koje smo čuli, prilično je jasno šta se očekuje i kakve su namere - kaže on.
- Zato je normalno što su izašli sa određenim zahtevima, kako bi se znalo šta će biti sledeći koraci. Javnost već postavlja pitanja, mediji me zovu i interesuju se za reforme službi bezbednosti. To je bilo jedno od gorućih pitanja koje se najavljivalo i tokom izborne kampanje i nakon nje. Jednostavno, dobro je unapred znati šta koga očekuje - za Kurir televiziju, zaključio je Miletić.
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