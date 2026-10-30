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Studenti Pravnog fakulteta u Beogradu pozvali su građane da u subotu, 31. oktobra, u 11.52 časova poslednji put održe 16 minuta tišine na raskrsnici ispred tog fakulteta, u znak sećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, koji se dogodio 1. novembra 2024. godine.

Poslednji put 16 minuta tišine

"Smatramo da je vreme odgovornosti konačno došlo, zato smo odlučili da, dan pred skup u Novom Sadu kojim ćemo obeležiti dvogodišnjicu pada nadstrešnice, poslednji put održimo 16 minuta tišine na raskrsnici ispred Pravnog fakulteta", objavili su studenti na Instagramu.

Studenti su zahvalili svim građanima koji su zajedno sa njima svakodnevno podsećali javnost na razloge zbog kojih je borba pokrenuta.

Imena stradalih u padu nadstrešnice

U padu nadstrešnice u Novom Sadu stradali su Đuro Švonja, Mileva Karanović, Vukašin Raković, Goranka Raca, Đorđe Firić, Vasko Sazdovski, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Anja Radonjić, Miloš Milosavljević, Anđela Ruman, Vukašin Crnčević, Nemanja Komar, Milica Adamović, Valentina Firić i Sara Firić.

(Kurir.rs/Fonet)