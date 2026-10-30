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Predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić obratial se danas javnosti.

Ona je sazvala konferenciju kao vršilac dužnosti predsednika Srbije, kako bi još jednom, kako kaže, pozvala na razum i mir.

- Na poštovanje Ustava i institucija ove zemlje, koje su građene vekovima, i kako bih pozvala na osnovnu ljudsku pristojnost i poštovanje dostojanstva svakog čoveka u ovoj zemlji. Ono čemu smo svedočili poslednjih dana, od kada su proglašeni rezultati izbora, to čemu smo svi mi mogli da svedočimo je apsolutno nedopustivo, i ne sme da se nastavi - rekla je ona.

Kaže da su neki bili odgovorni i u porazu, a da su neki u pobedi pokazali neodgovornost.

Foto: Marko Kranjc

- Ali pozivam sve na mir. Pozivam novoizabranu skupštinsku većinu, a naravno znam da opozicija neće praviti nikakvu opstrukciju, dakle pozivam većinu da što pre krenu u uspostavljanje organa vlasti, i da ne dopuste batinašima i nasilnicima da vode politiku, kao što se to desilo, a ja ću vam davati konkretne primere slučajeva kada je pokazan teror prema građanima i medijima, i političkim protivnicima. Dakle, pobedili ste na izborima, formirajte organe vlasti, ne dozvoljavajte batinašima da maltretiraju građane ove zemlje - kazala je Ana Brnabić.

Ona je rekla da su se dogodili upadi u TV Informer, kao i napad na TV Pink.

- Privođenje i zadržavanje u pritvoru direktora Jovine gimnazije, čoveka koji od 2002. godine vodi tu školu. Slavili su ga, slavili uspehe te gimnazije, za koje je on naravno, i kao direktor jedan od najzaslužnijih, zato što je napravio sistem koji podržava neke od naših najboljih učenika. I odjednom kada je rekao da zakon mora da se poštuje, i da politici nema mesta u školama, odjednom je šikaniran, i ono što je neshvatljivo, za nepoštovanje odluke suda određen mu je pritvor od 48 sati. Sam je otišao, dao iskaz, a sada su zahtevali i određivanje pritvora od 30 dana. Ovo nije vladavina prava, već vladavina terora - rekla je Ana Brnabić.

Podsetila je na upad u Srbijavode, kao i u opštinu Zemun.

Foto: Marko Kranjc

- Ponovo napad na jednu ženu, koja je pritom i onkološki pacijent. Brutalno maltretiranje, udaranje šakom u glavu žene, samo zato što je odgurnula mobilni telefon da je ne bi snimali i dodatno ponižavali. Za to je dobila udarac u glavu. Upad u DZ u Nišu, u prostorije televizije Lav Plus, deljenje telefona kako oni kažu vrhovnih ćacija, sa pozivom da se ti ljudi i njihove porodice stalno pozivaju i maltretiraju, da im se šalju poruke mržnje, pretnje... I sve to se nastavlja do današnjeg dana - kazala je ona.

Ana Brnabić kaže da su u Gornjem Milanovcu i Vrbasu upadali na stranačke slave SNS.

- Apsolutno neprimeren pritisak na ljude da podnose ostavke, na nezavisne institucije, pritisak kako da donose odluke. Ljudi, formirajte organe vlasti pa smenjujte ljude, nemojte da ponižavate ljude. I konačno nezabeleženo targetiranje ljudi, otvaranje portala i da svako prijavi svog ćacija. I da kada prijavite svog vi ste onda vlasnik vašeg ćacija. Jel to lepša i bolja Srbija? Objavljivanje njihovih ličnih podataka, podataka njihovih porodica. To nije viđeno zaista od nacističke nemačke. Stavite im žute trake oko ruke, recite im da nisu ljudi i da nemaju dostojanstvo koje ste im oduzeli. Sve to uradite - dodala je Ana Brnabić.

Foto: Marko Kranjc

Formirajte institucije i preuzmite odgovornost, pa smenjujte po zakonu, rekla je ona.

- A ne iz parka da čitate plenumaške i komesarske naloge, ko mora da podnese ostavku. Preuzmite odgovornost. Oni koji su pobedili na izborima, neka sada preuzmu odgovornost. To je najmanje što je ova država zaslužila. Niko nema pravo da teroriše i šikanira ljude u ovoj zemlji. Nijednog čoveka! Srbiji je potreban mir, potrebna je stabilnost, Srbiji je potreban dijalog, a ne teror. Oni koji su pobedili na izborima, neka preuzmu odgovornost, brzo formiraju institucije. I da ih podsetim, poštovanje prema onim građanima Srbije koji su glasali drugačije, zato što su i to građani Srbije. I njih štiti Ustav ove zemlje - kazala je ona.

Na pitanje kada će biti raspisani predsednički izbori, ona je rekla da ako se brzo formiraju institucije, onda funkciju vd predsednika može da preuzme neko drugi.

- Da oni koji su pobedili na izborima preuzmu odgovornost. Pa ako se nastavi šikaniranje i teror nad građanima, da se zna ko je odgovoran. A ne da se kriju iza svojih batinaša - istakla je vd predsednika Srbije.

Na pitanje koga je Aleksandar Vučić pomilovao, ona kaže da nije pozvana da govori o tome pošto to nije u nadležnosti vd predsednika Srbije.

Foto: Marko Kranjc

- A na pitanje da je odgovornost i na vladi u tehničkom mandatu, ja moram da kažem da je teror kod nekih ljudi urodio plodom. Veče kada je policija dozvolila upad u TV Informer, i kada smo svi mi morali da gledamo kako se određeni ljudi, samo zato što se njihova uređivačka politika ne slaže sa mejnstrim narativom, i da ćemo dobiti svog vlasnika koji će da nas jaše, pošto smo onda ćaci. Sve to vreme su pripadnici MUP bili ispred te medijske kuće, i dozvolili i dozvoljavali. U redu, teror je urodio plodom. Oni neće da poštuju zakone i ustav Srbije, nego hoće da poštuju plenumske komesare. Zato je važno da se formiraju institucije, pa ako pokušate da maltretirate ljude, e onda je to drugi problem, na koji se odgovara na jedan drugačiji način. Ali da bežite od brzog formiranja institucija, da dopustite da plenumski komesari naređuju, i bez finansiranja institucija... To je nešto na šta moram da ukažem i upozorim da je direktno kršenje i Ustava i zakona, i gaženje institucija - rekla je ona.

Govoreći o Informeru, Ana Brnabić kaže da će dati sve u svojoj moći da ne postoji sloboda medija.

- Da neće biti moguće da postoje mediji, koji ne hvale plenumsku politiku i komesare. To smo videli na javnom medijskom servisu, jedno bojažljivo pitanje, i završili smo. Ko ste vi da postavite pitanje. Juče ste u parku videli, završena pres konferencija, nema pitanja. Nisu tu da odgovaraju na pitanja, već da daju instrukcije i naređenja, i to je to - dodala je Ana Brnabić.

Ona dodaje da u prethodnih 14 godina nijedan medij nije zabranjen, i da ni protiv jednog medija nije bila podneta ni krivična prijava.