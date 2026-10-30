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Član predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović ocenio je da naprednjacima predstoji težak period i istakao da veruje da ih očekuju politički pritisci i progon. Đukanović je poručio da nema povlačenja i da će iz SNS iz svega izaći još jači, a da za početak moraju da sačuvaju jezgro političke stranke.

- Svesni smo šta nas čeka i da će nove vlasti nad nama vršiti politički progon, jer neće narodu umeti ništa drugo da ponude, osim tobožnjeg zadovoljenja nekakve revolucionarne pravde. No, preživećemo sve to i bićemo još jači. Mi smo veterani u politici i trenutno smo jedina politička stranka koja je opstala na političkoj sceni, a samim tim i najjača smo politička stranka u Srbiji. Imamo dobru osnovu, ljude koji su spremni da se bore i zato nema predaje. Čeka nas težak period, čeka nas još dosta udaraca, ali na kraju ćemo pobediti - istakao je Đukanović.

On je najavio da SNS "ide u tešku bitku i da će parlamentarna borba biti žestoka", a da će se na njih "verovatno vršiti pritisak da se svuda negde podnose ostavke, u opštinama, gradovima".