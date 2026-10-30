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Studenti u blokadi saopštili su da ne prihvataju izvinjenje, već samo ostavke, nakon što je u Dnevniku 2 pročitana izjava novog uredničkog kolegijuma informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) u kojoj se navodi da je to "prva mera izvinjenja".

- Ne prihvatamo izvinjenje. Prihvatamo samo ostavke - naveli su oni na društvenoj mreži Iks.

Novi urednički kolegijum informativnog programa RTS-a uputio je izvinjenje gledaocima u Srbiji i ocenio to kao "prvu meru ozdravljenja".

- Prva mera izvinjenja za sve izostavljene u prethodnom periodu. Predstoji nam rad na programskim sadržajima, a sve u javnom interesu. Želimo da vratimo vaše poverenje - poručio je novi urednički kolegijum informativnog programa RTS-a u Dnevniku 2 na RTS-u.

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Foto: Petar Aleksić/Mondo

Prethodno su su smenjeni urednici Informativnog programa na RTS-u. Prema odluci novog v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, smenjeni su: sa dužnosti urednika dopisništva Vesna Šiljegović, regiona Nikolina Rakić, emisije "Oko" Gorislav Papić, sajta Zoran Stanojević i dijaspore Suzana Gvozdenović.

Smenjeni su, takođe, i urednici centralnog Dnevnika u 19.30 Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić, a ostavku na mesto direktora RTS-a podnela je i Manja Grčić. Kako je rečeno u Dnevniku 2 RTS-a, ona je pre ostavke smenila Bojanu Mlađenović sa mesta glavne i odgovorne urednice informativnog programa javnog servisa.

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