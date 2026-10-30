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Generalni direktor Javne medijske ustanove "Radio-televizija Vojvodine" Goran Karadižić podneo je danas ostavku na tu funkciju, a ova informacija zvanično je potvrđena u kratkom saopštenju za javnost koje je medijima uputila Radio-televizija Vojvodine.

Karadžić je na čelo pokrajinskog javnog servisa stupio u septembru 2023. godine, kada ga je Upravni odbor najpre imenovao za vršioca dužnosti, da bi u oktobru iste godine bio izabran za generalnog direktora u punom mandatu.

Karadžić, koji je danas podneo ostavku, izjavio je da je, nakon što je tranzicija svih uredničkih poslova bila urađena u skladu sa zakonom, red da i on ode.

- Uviđajući novu realnost, proveo sam četiri dana u televiziji kako bi tranzicija svih uredničkih poslova bila urađena u skladu sa zakonom i najvišim civilizacijskim normama. Kada smo to okončali, onda je red da i ja odem - naveo je za UNS Karadžić.

Rekao je da nema informaciju o tome kada će biti imenovan vršilac dužnosti generalnog direktora RTV-a, ali da je siguran da će "rukovođenje kućom biti nesmetano i kvalitetno, na svaki način obezbeđeno i u skladu sa zakonom".

Da podsetimo, samo dan posle izbora glavni i odgovorni urednik RTV1 Nenad Ćaćić podneo je ostavku. Do toga je došlo nakon razgovora zaposlenih i predstavnika sindikata upravo sa Goranom Karadžićem.

Kurir Politika / Dnevnik.rs

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