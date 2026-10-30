U toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni R.S. je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci. Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je Osnovnom sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo i zbog opasnosti da će ometati postupak uticajem na svedoke.