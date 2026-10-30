SASLUŠAN DIREKTOR JOVINE GIMNAZIJE Tužilaštvo predložilo određivanje pritvora
Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci obaveštava javnost o daljem toku postupka protiv osumnjičenog Radivoja Stojkovića direktora gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu zbog četiri krivična dela Neizvršenje sudske odluke iz člana 340 stav 1 Krivičnog zakonika.
U toku do sada preduzetih radnji i mera, osumnjičeni R.S. je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku je priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci. Nakon saslušanja osumnjičenog, tužilaštvo je Osnovnom sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo i zbog opasnosti da će ometati postupak uticajem na svedoke.
Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci će u skladu sa zakonom sprovesti postupak, u toku kojeg će prikupiti dokaze i preduzeti potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.
(Kurir.rs)