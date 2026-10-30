Politika
ADVOKAT IGOR ISAILOVIĆ DOBIO PRETNJE OD LJUDI IZ PODZEMLJA: Slučaj sam prijavio policiji - Za sebe lično se ne plašim, plašim se za bezbednost svoje porodice
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Igor Isailović, poznati beogradski advokat, dobio je pretnje od ljudi iz podzemlja, saznaje Kurir.
Naime, njegovu kancelariju je pozvala za sada nepoznata osoba, koja je uputila pretnje njegovoj sekretarici.
U poruci su naveli da ga traže, jer je advokat tajkuna.
Prema saznanjima Kurira, slučaj je prijavljen policiji.
- Tačno je da je na moju kancelariju stigao preteći poziv. Slučaj sam prijavio policiji, plašim se za bezbednost svoje porodice. Za sebe lično se ne plašim, i uvek stojim na raspolaganju policiji - rekao je Isailović.
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