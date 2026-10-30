U poruci su naveli da ga traže, jer je advokat tajkuna.

- Tačno je da je na moju kancelariju stigao preteći poziv. Slučaj sam prijavio policiji, plašim se za bezbednost svoje porodice. Za sebe lično se ne plašim, i uvek stojim na raspolaganju policiji - rekao je Isailović.