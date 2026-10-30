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Redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Radomir Saičić, izjavio je da je više desetina istaknutih stručnjaka i eksperata iz različitih oblasti radilo na izradi obimnog Studentskog programa.

Ovaj detaljni elaborat, napisan na više od 1.200 stranica, definiše način na koji će Studentska lista kroz rad u Narodnoj skupštini obnoviti institucije sistema i ostvariti napredak u različitim sferama društva.

Nakon pobede na izborima, Saičić je istakao da se već razmišlja o formiranju nove Vlade Srbije.

- Formiranju će prethoditi verifikacija izborne volje i konstitutivna sednica Skupštine, posle čega će u zakonskom roku biti formirana nova vlada. Cilj nam je da ceo proces ne traje predugo, ali ovom poslu pristupamo odgovorno i bez brzopletosti. Između 250 kandidata i većeg broja spoljnih saradnika za različite oblasti neće biti teško izabrati stručne ljude koji će najbolje voditi zemlju. Cela Studentska lista ima zajedničke interese: vladavinu prava, borbu protiv korupcije, oslobađanje medija i ekonomski razvoj, tako da se tu ne očekuju trzavice - kazao je Saičić u intervjuu za NIN.

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Govoreći o prvim koracima u presecanju koruptivnih mreža, akademik je naveo da su temeljne institucionalne promene na samom vrhu prioritet bez kojeg se ne može dalje. Nakon toga slede potpuno otvaranje svih državnih ugovora za uvid javnosti i aktivno uključivanje tužilaštva.

Kako je dodao, predviđeno je i oduzimanje nelegalno stečene imovine, koja bi prethodno bila zamrznuta, uz očekivanje da će predmeti biti brzo rasvetljeni jer "novac je uvek ostavljao svoj trag". Podsetio je da se bliži godišnjica pogibije 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu i da je prvi i najvažniji studentski zahtev bio sprovođenje istrage i krivično gonjenje odgovornih.

Saičić je objasnio i motive za ulazak u politiku, uporedivši svoju ulogu sa vojnom mobilizacijom.

- Kao što u ratu, kada se proglasi mobilizacija, svi privremeno ostavljamo svoja građanska zanimanja, oblačimo uniformu i borimo se protiv neprijatelja kao vojnici i oficiri, tako sam i ja preuzeo svoju ulogu u ovoj borbi studentskog pokreta koji je svoju političku artikulaciju ostvario formiranjem Studentske liste. Ja sam rezervni oficir, pa kada se rat završi nameravam da skinem uniformu i da se vratim redovnim aktivnostima univerzitetskog profesora i istraživača. Ali treba još dosta toga uraditi do demobilizacije - poručio je Saičić.

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Kao tri najvažnija stuba delovanja Studentske liste izdvojio je borbu za slobodu, istinu i pravdu.

- Teško ih je rangirati po značaju jer je svaki od ciljeva Studentske liste neophodan za normalan život građana Srbije. Ipak, ako bih morao da u tri reči sažmem svoj pokretački motiv, to bi bila borba za slobodu, istinu i pravdu. Godinama smo robovali korumpiranoj vlasti, koja nas je podjarmila urušavajući sve institucije sistema. Oslobađanjem pravosudnog sistema vratićemo pravdu, oslobađanjem sistema informisanja ponovo će se čuti istina u javnom prostoru koji je godinama bio ispunjen klevetama i govorom mržnje. Moj lični stav? Stalo mi je ne do puke promene vlasti, već do uspostavljanja jednog zdravog sistema vrednosti - naveo je on.

Upitan o mogućnosti političkog zajedništva bez strogog ideološkog jedinstva, Saičić je odgovorio da svi žele čist vazduh, bistru vodu i zdravu hranu, kao i državu u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom, posao se dobijati prema stručnosti, a ne partijskoj pripadnosti, dok će pacijent biti u centru zdravstvenog sistema, a učenik svrha obrazovnog.

- Verujem da ćemo složno raditi na ostvarenju ovih ciljeva. Naravno, ima pitanja po kojima imamo različite, pa i sasvim suprotne stavove. Treba pokazati razum, sačiniti listu prioriteta, pragmatično staviti težište na ono što nas spaja, a ne na ono što nas deli. Vremenom, kako se ovi ciljevi budu ostvarivali, a naše međusobno poverenje učvršćivalo, stvoriće se uslovi za demokratski dijalog o spornim pitanjima. Verujem da će racionalnost prevladati ideološku ostrašćenost - podvukao je Saičić.

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Povodom takozvanih "crvenih linija" u političkim kompromisima, Saičić je istakao da ogromna energija studentskog pokreta proističe iz iskrene borbe za temeljne vrednosti i da se osnovne ideje ne smeju izneveriti. Sve što se radi mora biti isključivo u interesu društva i države, a ne pojedinaca.

Na kraju, ocenio je da će budući rad Narodne skupštine Srbije obeležiti bliska saradnja sa studentima.