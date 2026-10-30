JTOK SAOPŠTIO DA HITNO PREDUZIMAJU MERE: U toku detaljne provere svih krivičnih prijava
- JTOK saopštava da proverava sve navode iz krivičnih prijava i hitno preduzima mere u okviru svoje nadležnosti.
- Tužilaštvo je izdalo naloge drugim organima, a u radu koristi finansijsku forenziku, udarne grupe i međunarodnu saradnju za praćenje novca.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su svi njegovi kapaciteti - kadrovski, tehnički i operativno-analitički - u punoj meri angažovani na hitnom preduzimanju neophodnih mera i radnji i detaljnih provera svih informacija koje se odnose na eventualno izvršenje krivičnih dela iz njihove nadležnosti.
- U skladu sa Ustavom i zakonskim ovlašćenjima, ovo tužilaštvo je već izdalo naloge drugim nadležnim državnim organima koji su dužni da postupe po tim nalozima, te da o svakoj preduzetoj radnji u cilju otkrivanja krivičnog dela i pronalaženja izvršilaca obaveste postupajuće tužioce - navodi se u saopštenju.
Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, dodaje da kao i do sada, proverava navode iz svih podnetih krivičnih prijava i, kada za to postoje zakonski osnovi, bez odlaganja preduzima i preduzimaće neophodne korake kako na prikupljanju neophodnih
obaveštenja i dokaza o izvršenim krivičnim delima i izvršiocima, tako i na sprečavanju izvršenja krivičnih dela, u cilju zaštite pravnog poretka.
- Kako bi se postigli što efikasniji rezultati u suzbijanju organizovanog kriminala i visoke korupcije, javni tužioci Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koristiće, kao i do sada, sve zakonom predviđene mehanizme i institute, uključujući udarne grupe, finansijsku forenziku, kao i intenzivnu međunarodnu saradnju za slučajeve koji imaju prekogranični karakter u cilju praćenja tragova novca i oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom - navodi se u saopštenju i dodaje da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ostaje potpuno "posvećeno vladavini prava i zaštiti javnog interesa, te da će o svim značajnim ishodima ovih
postupaka blagovremeno obaveštavati javnost".