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Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je da su svi njegovi kapaciteti - kadrovski, tehnički i operativno-analitički - u punoj meri angažovani na hitnom preduzimanju neophodnih mera i radnji i detaljnih provera svih informacija koje se odnose na eventualno izvršenje krivičnih dela iz njihove nadležnosti.

- U skladu sa Ustavom i zakonskim ovlašćenjima, ovo tužilaštvo je već izdalo naloge drugim nadležnim državnim organima koji su dužni da postupe po tim nalozima, te da o svakoj preduzetoj radnji u cilju otkrivanja krivičnog dela i pronalaženja izvršilaca obaveste postupajuće tužioce - navodi se u saopštenju.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, dodaje da kao i do sada, proverava navode iz svih podnetih krivičnih prijava i, kada za to postoje zakonski osnovi, bez odlaganja preduzima i preduzimaće neophodne korake kako na prikupljanju neophodnih

obaveštenja i dokaza o izvršenim krivičnim delima i izvršiocima, tako i na sprečavanju izvršenja krivičnih dela, u cilju zaštite pravnog poretka.