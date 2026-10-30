MILOŠ VUČEVIĆ ŠOKIRAN POSTUPANJEM PREMA DIREKTORU JOVINE GIMNAZIJE: Zar da ga hapsite i sprovodite kao najgoreg kriminalca?!
Predsednik SNS Miloš Vučević objavio je na Instagramu da je šokiran postupanjem prema direktoru Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, Radivoju Stojkoviću, za koga je Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci danas predložilo određivanje pritvora zbog četiri krivična dela Neizvršenje sudske odluke iz člana 340. stav 1. Krivičnog zakonika.
- Šokiran sam postupanjem, najgorim odnosom i ponašanjem prema direktoru Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, gospodinu Radivoju Stojkoviću. To što se njemu čini nismo videli bukvalno od doba okupacije. Direktora gimnazije, koji taj posao obavlja gotovo 25 godina, da ga hapiste i sprovodite kao najgoreg kriminalca, sa lisicama, da ga snimate... Nista procesuirali one koji su vršili nasilje, niste hapsili one koji upadaju u gradske administracije, opštine. Tada ste ćutali, ali ste direktora srpske gimnazije u Novom Sadu izveli sa lisicama na rukama. Rušili ste tu gimnazije kao simbol Srpske Atine, kao što ste napadali Maticu srpsku i SNP, da bi srušili srpstvo u Vojvodini. Neće vam proći, ne plašimo vas se, spremni smo svi da izađemo pred lice pravde, ali će Vojvodina ostati u Srbiji i Novi Sad će biti Srpska Atina - rekao je u novom snimku na Instagramu Vučević.
Da podsetimo, osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci obavestilo je javnost o daljem toku postupka protiv osumnjičenog Radivoja Stojkovića, direktora gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu, zbog četiri krivična dela neizvršenje sudske odluke.
U toku dosad preduzetih radnji i mera, osumnjičeni R. S. je uhapšen, te mu je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku je priveden i saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci. Nakon saslušanja, tužilaštvo je Osnovnom sudu u Novom Sadu predložilo određivanje pritvora zbog opasnosti da će ponoviti krivično delo i zbog opasnosti da će ometati postupak uticajem na svedoke.
Kurir Politika