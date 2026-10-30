- Šokiran sam postupanjem, najgorim odnosom i ponašanjem prema direktoru Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, gospodinu Radivoju Stojkoviću. To što se njemu čini nismo videli bukvalno od doba okupacije. Direktora gimnazije, koji taj posao obavlja gotovo 25 godina, da ga hapiste i sprovodite kao najgoreg kriminalca, sa lisicama, da ga snimate... Nista procesuirali one koji su vršili nasilje, niste hapsili one koji upadaju u gradske administracije, opštine. Tada ste ćutali, ali ste direktora srpske gimnazije u Novom Sadu izveli sa lisicama na rukama. Rušili ste tu gimnazije kao simbol Srpske Atine, kao što ste napadali Maticu srpsku i SNP, da bi srušili srpstvo u Vojvodini. Neće vam proći, ne plašimo vas se, spremni smo svi da izađemo pred lice pravde, ali će Vojvodina ostati u Srbiji i Novi Sad će biti Srpska Atina - rekao je u novom snimku na Instagramu Vučević.