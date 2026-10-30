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Udruženje novinara Srbije (UNS) saopštilo je da osuđuje uvrede koje je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio predsednici Izvršnog odbora UNS-a i novinarki Radio-televizije Srbije (RTS) Oliveri Kovačević, kao i novinaru Jovanu Memedoviću.

UNS ističe da politički akteri treba da budu svesni svoje odgovornosti kada optužuju novinare i medije i poziva Vučića da prestane sa agresivnim i zapaljivim govorom, koji za posledicu može da ima ugrožavanje bezbednosti novinara i podsticanje tenzija i podela u društvu.

UNS podseća da svi građani imaju pravo da budu nezadovoljni radom novinara, ali da niko nema pravo da ih vređa i omalovažava.

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Novinari Radio-televizije Srbije (RTS) Olivera Kovačević i Jovan Memedović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Novinari Radio-televizije Srbije (RTS) Olivera Kovačević i Jovan Memedović podneće tužbe protiv Aleksandra Vučića,zbog njegovih optužbi da su oni „deo kriminalnog lobija“, potvrdila je Kovačevićeva za UNS.

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