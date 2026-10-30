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Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) zatražili su ostavke kompletnog rukovodstva Univerziteta, uključujući rektorku, članove Senata i Saveta, kao i pojedine zaposlene.

Studenti su se sastali sa rektorkom Tanjom Soldatović i uručili joj zahtev sa 25 razloga zbog kojih traže ostavke.

Među razlozima navode proceduralne i institucionalne nepravilnosti, sporna zapošljavanja i izbore u nastavna zvanja, kao i postupanje pojedinih zaposlenih tokom događaja 29. jula 2025. godine, kada su studenti na silu izbačeni iz zgrade Univerziteta.

Pored ostavki rukovodstva, studenti su pozvali i 21 zaposlenog da dobrovoljno napusti Univerzitet.

Kurir Politika/RTS

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