Upravni odbor RTS-a odlučuje o novom vršiocu dužnosti generalnog direktora na sednici 3. novembra, nakon ostavke Manje Grčić.
Politika
ČETIRI KANDIDATA U OPTICAJU ZA DIREKTORA RTS? Oglasio se UNS: Ovo je najnovija odluka upravnog odbora RTS
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Upravni odbor Radio-televizije Srbije (UO RTS) doneo je odluku da će na narednoj sednici, koja će biti održana u utorak, 3. novembra, odlučivati o novom vršiocu dužnosti generalnog direktora RTS-a, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS).
UO RTS-a je, kako navodi UNS, obavio razgovor sa reprezentativnim sindikatima i dao rok svim zainteresovanim kandidatima koji ispunjavaju uslove za generalnog direktora javnog servisa da se za tu poziciju prijave do ponedeljka u 17.00 sati.
Prema saznanjima UNS-a, do sada su Upravnom odboru stigla četiri predloga za v.d. generalnog direktora: Predrag Šarčević, Vasko Vasović, Miloš Janković i Nikola Đinđić.
Manja Grčić podnela je 28. oktobra ostavku na mesto generalnog direktora RTS-a.
Kurir/Tanjug
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