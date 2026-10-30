U vi­še na­vra­ta ovog da­na po­že­le­će­te da ni­ko­me ne po­la­že­te ra­ču­ne, čak ni na­dre­đe­ni­ma. Obra­ti­te pa­žnju na par­t­ne­ro­ve po­tre­b...

Ovo je pra­vi dan za ozbi­lj­ne raz­go­vo­re i pla­no­ve, ima­će­te po­dr­šku na­dre­đe­nih. Za­vi­ri­će­te du­bo­ko u svo­je sr­ce i tra­ži­ti od­go­...

Spre­m­ni ste da uđe­te u ri­zi­čan po­sao. Na­da­te se pro­fi­tu. Za vas će ovo bi­ti vr­lo mi­ran i ha­r­mo­ni­čan dan. Po­vu­ći će­te se u na­j­du­...

Fi­nan­si­je su vr­lo na­pe­te, a po­slo­vi u za­sto­ju. Obos­tra­no po­ve­re­nje vla­da u va­šoj emo­ti­v­noj ve­zi i u ovom da­nu ne­će bi­ti ne­kih...

Oko­l­nos­ti ko­je vam se na­me­ću za­h­te­va­ju opre­znost u po­slo­va­nju. Ni­ste spre­m­ni za ko­m­pro­mis, a za­h­te­va­te ga od par­t­ne­ra. Ta­k...

Ima­će­te uti­sak da ni­šta ne za­vi­si od vas i da ste pre­pu­šte­ni vo­lji dru­gih. Zbog ne­dos­ta­t­ka sa­mo­pou­zda­nja i ini­ci­ja­ti­ve pro­pu­s...

Re­ce­pt za po­slov­ni uspeh gla­si: bu­di­te na pra­vom me­stu u pra­vo vre­me. Ni vi ni vaš par­t­ner ne spa­da­te u ka­te­go­ri­ju lju­di ko­ji se ...

Op­te­re­će­nost fi­nan­si­ja­ma pre­ti da pre­đe u hro­ni­čan pro­blem. Va­ša okre­nu­tost li­č­nim in­te­re­si­ma ni­je ne­što što će odu­še­vi­ti p...

Spre­m­ni ste na ve­li­ka po­slov­na ula­ga­nja i ne­će­te po­gre­ši­ti. Pos­ta­je­te sve­sni či­nje­ni­ce da po­red se­be zai­sta ima­te ne­kog vred­...

Sa­ču­va­j­te svo­je ide­je za se­be, ka­ko ih dru­gi ne bi pri­svo­ji­li i po­ka­za­li kao svo­je. Ako ste me­đu oni­ma ko­ji su ne­dav­no pre­ki­nu­...