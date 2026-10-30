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Upravni odbor Radio-televizije Srbije (UO RTS) doneo je odluku da će na narednoj sednici, koja će biti održana u utorak, 3. novembra, odlučivati o novom vršiocu dužnosti generalnog direktora RTS-a, saznaje Udruženje novinara Srbije (UNS).

UO RTS-a je, kako navodi UNS, obavio razgovor sa reprezentativnim sindikatima i dao rok svim zainteresovanim kandidatima koji ispunjavaju uslove za generalnog direktora javnog servisa da se za tu poziciju prijave do ponedeljka u 17.00 sati.

Prema saznanjima UNS-a, do sada su Upravnom odboru stigla četiri predloga za v.d. generalnog direktora: Predrag Šarčević, Vasko Vasović, Miloš Janković i Nikola Đinđić.

Manja Grčić podnela je 28. oktobra ostavku na mesto generalnog direktora RTS-a.

Kurir/Tanjug

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