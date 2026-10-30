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Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagramu da je poneo sa sobom zastavu Srbiju kojom se ogrnuo tokom, kako je rekao, borbe u Ujedinjenim nacijama.

"Odlučio sam da sa sobom ponesem zastavu Srbije koju sam ogrnuo tokom borbe u Ujedinjenim nacijama, kada smo uspeli da pobedimo inicijativu najmoćnijih zemalja sveta da proglase naš narod genocidnim.

Vratiću zastavu u naše institucije onda kada budem siguran da će se prema njoj odnositi s poštovanjem koje zaslužuje i da je neće uništiti, kao što uništavaju murale naših svetaca širom Srbije", napisao je Vučić.

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