Slušaj vest

U cilju provere javno dostupnih informacija i saopštenja datih u javnosti od strane tadašnjeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju 49 lica, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal uputilo je danas Ministarstvu pravde Republike Srbije – Sektoru za normativne poslove i postupke pomilovanja, zahtev za pružanje potrebnih obaveštenja kojim se zahteva da bez odlaganja i sa naročitom hitnošću dostave podatke o tome da li su pred Ministrstvom pravde pokrenuti postupci pomilovanja (oslobođenja od krivične sankcije ili oslobođenja od krivičnog gonjenja-abolicije) bez molbe, odnosno po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbama člana 4 stav 1 i stav 2 Zakona o pomilovanju i člana 12 Uputstva o postupanju sudova i Zavoda za izvršenje kazni zatvora u postupku pomilovanja.

Ukoliko jesu, na koja konkretna lica i koje konkretne (krivične) postupke se pomilovanja odnose, kao i da li je reč o pomilovanju okrivljenih u aktivnim postupcima pred Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal i Višim sudom u Beogradu, Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal.

Takođe, zahtevano je da Ministarstvo pravde Republike Srbije dostavi svu raspoloživu dokumentaciju, kao i celokupnu prepisku između Ministarstva pravde i kabineta tadašnjeg predsednika Republike Srbije koja se odnosi na pripremu odluka o pomilovanju, uključujući i akte ministra pravde o pokretanju postupka za pomilovanje po službenoj dužnosti, kao i obrazložena mišljenja ministra pravde.

Istovremeno je zahtevano i dostavljanje celokupne dokumentacije i obrazloženih mišljenja nadležnih sudova i javnih tužilaštava o opradanosti pomilovanja.

Ukoliko Ministarstvo pravde Republike Srbije ne poseduje napred navedenu dokumentaciju, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal je zahtevalo da se navedeno ministarstvo izjasni iz kojih razloga to nije učinjeno, kao i da obrazloži na koji način su inicirani i sprovedeni postupci pomilovanja.