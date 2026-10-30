“Ko je srpski Petar Mađar?” Ovo pitanje se među pojedinicima postavljalo i u Srbiji kada je u aprilu ove godine mladi Mađar pobedio iskusnog Viktora Orbana koji je punih 20 godina bio premijer Mađarske.

Čak i antirežimska javnost u Srbiji tada je na prethodno pitanje davala negativan odgovor - Srbija nema jednog Mađara. Iako nije i još uvek ne postoji istaknuti lider, Studentska lista je ubedljivo pobedila vlast koja je 14 godina bila na čelu Srbije. S prvim potezima nove vlasti, koji su za 5 dana već dali promene, pojavljuje se termin “mađarski scenario”. A šta bi on bio? Da li će se istaći lider do budućih predsedničkih izbora koji će se održati do kraja godine? I kakvi će još biti potezi nove vlasti?