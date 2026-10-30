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“Ko je srpski Petar Mađar?” Ovo pitanje se među pojedinicima postavljalo u Srbiji kada je u aprilu ove godine mladi Mađar pobedio iskusnog Viktora Orbana koji je punih 20 godina bio premijer Mađarske. Čak i antirežimska javnost u Srbiji tada je na prethodno pitanje davala negativan odgovor - Srbija nema jednog Mađara.

Iako nije i još uvek ne postoji istaknuti lider, Studentska lista je ubedljivo pobedila vlast koja je 14 godina bila na čelu Srbije. S prvim potezima nove vlasti, koji su za 5 dana već ukazali na promene, pojavljuje se termin “mađarski scenario”.

Foto: EPA Robert Hegedus, AP Jonathan Ernst

Šta bi mađarski scenario značio, analizirali su gosti u "Usijanju" na Kurir televiziji, Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva "Sofos", Marko Anđelković Slijepčević, advokat i Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku i predsednik organizacije "Monitor odgovornosti".

Pet dana od promene

Lukić je odgonetnuo sa čime se slaže, a sa čime ne, što se tiče prvih poteza nove buduće vlasti.

- Slažem se sa nekim izjavama, u smislu da ne treba da bude nasilja, bilo kakvih upadanja bilo gde, već da se radi po zakonu i onako kako podrazumevaju postizborni procesi. Slažem se i sa nekim izjavama koje su date od Jovo Bakića da je Rusija istorijski zaštitnica Srbije i da neće uvoditi sankcije, što smiruje situaciju u mnogim aspektima - započeo je Lukić.

Kapor ističe da iz Evrope pokušavaju da ohrabre novu vlast, a ne da je kritikuju, s obzirom na ranjivost ovakve promene duboke strukture koju je imala prethodna vlast.

03:42 "DRŽAVNI ORGANI MORAJU DA RADE SVOJ POSAO" Stručnjaci bez dileme: Ni sa najboljim namerama neće biti lako Izvor: Kurir televizija

- Iz Evrope pokušavaju da ohrabre, neće sada da kritikuju jer znaju koliko je ranjiva nova vlast. I dalje su ogromna moć i novac u rukama prethodne vlasti, država je duboko umrežena njihovim kadrovima, ne samo u politici, već i u bezbednosnim službama, i tako dalje. Nije lako, čak ni sa najboljom namerom - govori Kapor.

Anđelković Slijepčević je izričit u tome da državni organi moraju da rade svoj posao, pa je rekao da je na Studentskoj listi da obezbedi stabilnost građanima.

- Nisam glasao, niti sam bio politički opredeljen godinama unazad, ali sada sam izašao na izbore. Ovde sam došao kao advokat, da kao stručno lice ukažem na zakonite i nezakonite stvari, a ne da iznosim političke stavove. Studentska lista mora da vodi računa da se građanima obezbedi energetska stabilnost, plate i penzije, te da se vrlo pažljivo spreči bilo kakav linč, bilo šta to je nezakonito i da se ne dozvoljava da neko pod lažnim zastavama pravi haos, već da se to sve raskrinka. To znači da državni organi moraju da rade svoj posao. Moraju da vode računa o kadriranju, nemojte da na bitnim funkcijama budu ljudi koji su vršili te dužnosti proteklih 30 godina - rekao je Anđelković Slijepčević.

Anđelković Slijepčević dodaje da bi pojedini potezi mogli znatno narušiti ugled ljudima koji su izabrani od studenata da budu na Studetnskoj listi.

Marko Anđelković Slijepčević, advokat Foto: Kurir Televizija

- Ukoliko uvedu sankcije Rusima gube 10 do 20 posto, budu li bilo šta radili oko Kosova, gube 10 do 20 posto, budu li nastojali EU koja zahteva da se odreknemo Kosova. Zašto otvaramo poglavlja ako u znamo da je uslov priznanje Kosova, a to niko u Srbiji neće. U pokretu postoji puno frakcija, doći će do revolucije, raspaće se na mnogo malih polova. Do tada moraju da se urade bitne stvari, zakonite reforme institucija. Ako se salažu za primenu zakona, neka primenjuju zakon - rekao je Anđelković Slijepčević.

Lukić smatra da nema sličnosti između Mađarske i Srbije kada je u pitanju promena vlasti, pa je ukazao na specifičnost promene u obe države.

- Mislim da postoje velike razlike njihovog i našeg scenarija. Prvo, Mađar je bio deo sistema, napredovao je zahvaljujući Orbanu i ženi koja je imala još veću ulogu u Orbanovoj vlasti. Tako je došao na vlast, nekako je Mađare naveo na to da će bolje da vodi državu. Totalno drugačija situacija. Takođe, Mađarska nema probleme poput nas, dakle nema Kosovo i Metohiju, nema Republiku Srpsku, odnose sa Hrvatskom... On je išao sa programom lično, kao on, nije se sakrio iza nekog plenuma, predstavio je program, Mađari su znali šta će da uradi i glasali su za to. Mi imamo neke tajne, plenume koji odlučuju o svemu, a ljudi sa liste su se sakrili iza studenata - rekao je Lukić.

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