Politika
AMERIČKA AMBASADA SE OGLASILA POVODOM IZBORA U NAŠOJ ZEMLJI: Evo šta su poručili Studentskoj listi i građanima Srbije
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Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji uputila je zvaničnu čestitku Studentskoj listi i građanima Srbije povodom parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, saopšteno je na zvaničnom nalogu ambasade na društvenoj mreži X.
U objavi se navodi da Sjedinjene Američke Države izražavaju očekivanje mirne i organizovane primopredaje dužnosti, uz naglasak na nastavak bilateralne saradnje:
"Sjedinjene Američke Države čestitaju Studentskoj listi i građanima Srbije povodom parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra. Radujemo se urednoj tranziciji vlasti i zajedničkom radu na unapređenju strateškog partnerstva između SAD i Srbije, kao i regionalne stabilnosti", stoji u saopštenju američkog diplomatskog predstavništva.
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