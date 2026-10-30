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Osnovni sud u Bačkoj Palanci odbio je predlog tužilaštva za određivanje pritvora do 30 dana direktoru gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" R.S, osumnjičenom za neizvršenje sudske odluke.

Sud je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora i R.S. odredio meru zabrane prilaska i sastajanja sa svedocima, rekli su za Tanjug njegovi advokati Nikola Bokan i Borislav Šušnjar.

Oni su naveli da je R.S. na saslušanju u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret, ističući da je postupao po odlukama koje su naložene od strane suda, te da je evidentno da krivično delo koje mu se stavlja na teret i ne postoji.

"Očigledno je da je nekolicina zaposlenih izvršenjem krivičnog dela samovlašća uzela za pravo da sama organizuje održavanje nastave, ali je nesporno da je na taj način uzurpirala rad Gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' i nastavnika koji su držali nastavu", navode advokati i ističu da je njihov branjenik sve radio po zakonu.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je predložilo pritvor da osumnjičeni ne bi ponovio krivično delo i da ne bi uticao na svedoke.

Pored toga je navedeno da se sumnja da je on kao odgovorno lice odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke u odnosu na četiri profesora navedene gimnazije, te da im je onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu.