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Lider opozicije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na TV Informer otkrio je kako je saznao da je lista Ujedinjena Srbija izgubila na izborima.

- Večeras sam sa knedlom u grlu sam dolazio, ispričaću vam i zbog čega i šta je to što se sve danas događalo. Negde oko 8 i 15 su počeli prvi rezultati sa sliva iz manjih mesta. To su mala sela, zaseoci, pa onda veća sela, i već do pola 9 mi smo imali nekih prebrojanih 700. 000-800. 000 glasova od 4 miliona i 300 i nešto. I tu su stvari stajale relativno u redu. Nisam bio presrećan, ali relativno u redu. Ljudi obično ne znaju kako se rade izbori. Imate takozvani stratifikovani uzorak sa 500 biračkih mesta. Kada je taj stratifikovani uzorak ispunjen na preko 60%, onda vi znate rezultat izbora, osim ako je razlika u 0,5. Ovde nije bila razlika u 0,5, i ja sam već u 9 i 10, da kažem u 9 i 15, sa sigurnošću mogao da kažem ko je pobednik izbora. Onda mi je ostalo samo da se pripremim da to kažem. Pozvao sam najbliže saradnike, rekao sam im, idem da priznam izborni poraz. Morate da naučite da gubite, da se ne unizite u porazu, ne uzvisite u pobedu. Da čestitate pobednicima i sve sam to uradio.

- Da sam pobedio, molio bih organe da ne vrđe presiju, da ne maltretiraju nigde nikoga. Ništa nisu uradili, nisu imali ni konsultacije. Nigde nisu odgovorili na komentare. Uđu u studio, izdeklamuju šta ih je Kominterna naučila. Ti nas nešto da pitaš? Nas ne sme niko ništa da pita. Mi smo Plenum, Kominterna. To nije bilo ni 1945. Sazovite skupštinu za 5 dana, promenite koga hoćete. Ne možete da menjate sudije, tužioce, imaju svoj mandat koji traje određeno vreme. Sve ostalo možete da uradite. Nemojte da progonite ljude.

- Nisu bili spremni da prihvate poraz, a sad nisu spremni da prihvate pobedu. Nisu spremni da prihvate pobedu, jer da prihvatite pobedu morate da znate šta da radite. Postojalo je, pred takozvanu kulturnu revoluciju svojevremeno u Kini, jedan krug maoista koji su govorili: važno je uništiti sve staro, a ne stvoriti ništa novo. Obratite pažnju na ove moje reči: ovi ljudi ne žele da stvore ništa novo, samo žele sve da unište. Da. Ja sam potpuno ozbiljan kada ovo kažem, ja sam to shvatio u ova 3 dana više nego ikada. Da sam pobedio na izborima, da sam na njihovom mestu, svakoga dana bih po stotinu puta molio narod i građane, molio državne organe da ne vrše nikakvu presiju, da sve što rade rade po zakonu, da nikoga ne maltretiraju nigde, da se čuva mir na ulicama. Oni su to uradili one večeri kada ih je upozorila Marta Kos i, tek toliko da se pojave pro forme sa jednom izjavom. Ništa do sada nisu uradili. Ni konsultacije nisu između sebe imali. To su bili nekakvi tajni "kominternovski" sastanci na kojima će oni samo ćete da dobijete listu.

Navodeći da su predstavnici Studentske liste u Pionirskom parku na konferenciji za medije zatražili ostavke mnogih, Vučić je istakao da nema šta da teraju bilo koga da daje ostavku, već da ih nakon formiranja institucija smene.