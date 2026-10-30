Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti u pravcu utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je osumnjičeni Aleksandar R. za kojim je raspisana poternica po naredbi Višeg suda u Beogradu dao izjavu koja je večeras emitovana u Dnevniku 2 na Javnom medijskom servisu Radio televizije Srbije, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva i dodaje se:

"U tom smislu pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova biće naloženo da ispitaju sve okolnosti koje se tiču spornog događaja i da utvrde kada, na koji način i sa kim je osumnjičeni Aleksandar R. stupio u kontakt radi realizovanja navedene izjave.

Aleksandar R. osumnjičen za izvršenje krivičnog dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije iz člana 320. Krivičnog zakonika, kao i krivičnog dela Odavanje tajnih podataka iz člana 98. Zakona o tajnosti podataka."