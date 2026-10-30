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Kandidat Studentske liste i profesor Građevinskog fakulteta Vladan Kuzmanović izjavio je da će među prvim merama u oblasti građevinarstva biti suspendovanje posebnih zakona, odnosno "leks specijalisa", kao i preispitivanje velikih javnih investicija. Kako je naveo, ugovori za projekte za koje se utvrdi da su preplaćeni, koruptivni i da nisu u javnom interesu biće raskinuti, dok bi ostali projekti trebalo da budu nastavljeni.

Govoreći o programu Studentske liste za građevinarstvo, Kuzmanović je rekao da je na njemu radilo oko 20 stručnjaka i da su mere podeljene na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

Kratkoročne mere, prema njegovim rečima, trebalo bi da budu sprovedene u periodu od šest meseci do godinu dana, srednjoročne u roku od jedne do tri godine, a dugoročne od dve do četiri godine.

Kao jednu od prvih mera naveo je ukidanje ili usklađivanje posebnih zakona, takozvanih leks specijalisa, sa postojećom zakonskom regulativom.

Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

"Kratkoročna mera je, na primer, da se suspenduju svi posebni zakoni, leks specijalisi, ili da se prevedu u važeću zakonsku regulativu, kako se ne bi dogodilo da privatni projekat proglasimo za javni interes, poput projekta Beograd na vodi“, rekao je za N1.

Najavio je i formiranje nezavisne stručne komisije koja bi preispitala javne investicije.

"Formiraće se nezavisna stručna komisija koja će preispitati sve javne investicije, sa obavezom izveštavanja Vlade kvartalno. Izveštavaće svaka tri meseca“, naveo je.

"Crna lista“ građevinskih kompanija i oduzimanje licenci

Među merama koje je najavio nalazi se i formiranje registra građevinskih kompanija koje su kršile zakon ili pravila struke.

"Treća mera je registar građevinskih kompanija koje su se ogrešile o zakone i pravila struke. Biće stavljene na crnu listu i više neće moći da rade poslove koji se finansiraju iz budžeta", rekao je Kuzmanović.

Prema njegovim rečima, planirano je i formiranje novog Suda časti.

"Formiraće se novi Sud časti u Inženjerskoj komori Srbije i, u skladu sa važećim pravilnikom, svima koji su se ogrešili o pravila struke biće oduzete licence", naveo je.

Kako je rekao, namera Studentske liste je da promene budu sprovođene "strpljivo, ali odlučno".

Na pitanje šta bi građani mogli najbrže da primete, Kuzmanović je rekao da bi među prvim promenama trebalo da bude veća transparentnost ugovora i javnih investicija.

"Videće građani da se ugovori ne sklapaju tako lako, oni će biti transparentni. Videće građani šta se dešava. Ovde je sve bilo proglašeno za tajnu. Ministarstvo građevinarstva će izveštavati o tome šta se dešava na nedeljnom nivou, pa će građani znati šta se dešava", rekao je.

Vladan Kuzmanović Foto: Insajder Youtube Printscreen

Revizija velikih infrastrukturnih projekata

Kuzmanović je najavio i preispitivanje ranije započetih projekata za koje postoje sumnje da su višestruko preplaćeni.

"Iz svih projekata kod kojih smo ukazivali na korupciju vidi se da su oni preplaćeni i tri do četiri puta. Za projekte za koje komisija utvrdi da su preplaćeni i da nisu u javnom interesu, ugovori će biti raskinuti. Drugi projekti će biti nastavljeni", rekao je.

Kuzmanović je rekao da raskid takvih ugovora ne znači nužno da država mora da plaća odštetu.

"Ljudi misle da će država morati da plaća štetu. Ne, to nije istina. I po našim i po međunarodnim zakonima, ako je ugovor štetan i koruptivan, može biti raskinut. Imamo dovoljno stručnjaka da se takvi ugovori raskinu, a da država nema štetu“, naveo je Kuzmanović.

O padu nadstrešnice: "Nije baš samo pošlo po zlu, nego je neko bio nesavestan"

Osvrćući se na tragediju u Novom Sadu i nalaze Anketne komisije, čiji je bio član, Kuzmanović je rekao da je imao priliku da pregleda obimnu dokumentaciju i da je, prema njegovoj oceni, bilo brojnih propusta.

"Kao član Anketne komisije imao sam priliku da pregledam brojnu dokumentaciju. Spisak je skoro pa nepregledan šta je sve pošlo po zlu. Nije baš samo pošlo po zlu, nego je neko bio nesavestan. Za početak, potpisan je komercijalni ugovor koji je proglašen tajnom, pa su potpisivani aneksi tog ugovora kojima je suspendovan Zakon o javnim nabavkama", rekao je Kuzmanović.

Kako je naveo, problematičan je bio i način angažovanja podizvođača, dinamika radova, kao i postupanje nadležnih institucija.

"Uvođeni su podizvođači, čitav niz njih koji su na bazi prijateljskih dogovora dovođeni. Bili su nekompetentni, nestručni, nedorasli poslovima. Radovi su ubrzani. Izdata je samo jedna upotrebna dozvola za čitavu prugu od Novog Sada do Kelebije, koja ima 108 kilometara. Projektni zadatak je bio štur i kratak, toliko da bi detaljniji trebalo da bude i za lokalni put. Tri godine su rađeni radovi bez prijave radova, građevinska inspekcija nije izašla za taj period. Nije dobijena upotrebna dozvola, nije izvršen tehnički pregled i u trenutku pada nadstrešnice to je bilo gradilište“, naveo je.

Kuzmanović je dodao da je država bila "nesavestan investitor".

Moravski koridor, metro i Expo

Govoreći o Moravskom koridoru, Kuzmanović je rekao da će i taj projekat biti predmet preispitivanja.

"To je opet primer preplaćenog projekta i njega ćemo pogledati i videti koji su troškovi opravdani. Ova država sklapa ugovore na bazi nacrta idejnog projekta, a to je početni tehnički dokument. To je toliko neodgovorno. Naravno da će biti naknadnih radova, ali da li ih je bilo za 2,5 milijarde?“, upitao je.

Kada je reč o beogradskom metrou, ocenio je da je odabrano skupo rešenje koje, prema njegovom mišljenju, ne rešava dovoljno saobraćajne probleme Beograda.

"Vrlo teško je popraviti taj projekat. Možda možemo da promenimo faznost projekta, da za novac koji ulažemo građani Beograda dobiju što više“, rekao je.

Za Expo je istakao da će međunarodne obaveze biti poštovane, ali da će biti preispitano šta se sve pod taj projekat podvodi.

"Expo se nastavlja, ali on nije samo ono što je u Surčinskom polju, već se pod to podvodi bilo koji objekat koji je u funkciji Expa. E pa to neće moći. Preispitaćemo taj projekat. Međunarodne obaveze ćemo poštovati, ali 18 milijardi evra da košta Expo?“, rekao je Kuzmanović.