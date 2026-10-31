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Redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Radomir Saičić, govorio je za NIN o zajedničkim ciljevima pokreta.

Na pitanje da li je politička zajednica moguća bez ideološkog jedinstva, kao i koliko ona može opstati bez potiskivanja suštinskih neslaganja, Saičić je rekao:

- Svi želimo da udišemo čist vazduh, da pijemo bistru vodu i jedemo zdravu hranu: to određuje naš stav prema poljoprivredi, ekologiji i rudarstvu, nezavisno od ideološkog opredeljenja. Želimo državu u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom, u kojoj će se posao dobijati prema stručnosti, a ne prema partijskoj pripadnosti, u kojoj će pacijent biti u centru pažnje zdravstvenog sistema, a učenik predstavljati svrhu postojanja obrazovnog sistema. U kojoj će univerzitet biti izvor znanja, obrazovanja, naučno-tehnološkog razvoja, privrednog napretka, kvalifikovanog donošenja političkih odluka, kulturnog razvoja i umetničkog stvaralaštva - rekao je on.

Foto: Andrej Velickovic/ATAImages

Saičić veruje da će se složno raditi na ostvarenju ovih ciljeva.

- Naravno, ima pitanja po kojima imamo različite, pa i sasvim suprotne stavove. Treba pokazati razum, sačiniti listu prioriteta, pragmatično staviti težište na ono što nas spaja, a ne na ono što nas deli. Vremenom, kako se ovi ciljevi budu ostvarivali, a naše međusobno poverenje učvršćivalo, stvoriće se uslovi za demokratski dijalog o spornim pitanjima. Verujem da će racionalnost prevladati ideološku ostrašćenost - dodao je on.

Saičić o formiranju Vlade i izboru ministara

Na pitanje da li već postoji razrađen model vlade, i kako se pristupa izboru mandatara i ministara, kao i na osnovu kojih kriterijuma će biti birani ljudi za najodgovornije funkcije, on je rekao:

- O vladi se svakako razmišlja. Njenom formiranju prethodiće verifikacija izborne volje i konstitutivna sednica Skupštine, posle čega će u zakonskom roku biti formirana nova vlada. Cilj nam je svakako da ceo ovaj proces ne traje predugo i da se ne iscrpljuje do krajnjih zakonskih granica, ali ovom poslu pristupamo u isto vreme odgovorno i bez brzopletosti. Zaista, između 250 kandidata i većeg broja spoljnih saradnika za različite oblasti, neće biti teško izabrati stručne ljude koji će najbolje voditi zemlju. Cela Studentska lista ima zajedničke interese o kojima je već bilo reči, vladavina prava, borba protiv korupcije, oslobađanje medija, ekonomski razvoj i još mnogo toga, tako da se tu ne očekuju trzavice - rekao je Radomir Saičić.