Viktor Orbavn bi danas trebalo da dođe u Beograd, gde će ga ugostiti Aleksandar Vučić
POSETA
ORBAN KOD DODIKA NA PEČENJU I RAKIJI: "Pravi prijatelji su prijatelji za ceo život"
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Predsednik SNSD Milorad Dodik ugostio je sinoć bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana i njegovu suprugu.
"Moja porodica i ja počastvovani smo večeras posetom velikih prijatelja, Viktora Orbana i njegove supruge. Pravi prijatelji su prijatelji za ceo život, a moj prijatelj Viktor i njegova porodica su baš takvi prijatelji", poručio je Dodik u objavi na društvenim mrežama gde je postavio i zajedničke fotografije na kojima se vidi da piju rakiju, a iza njih je pečenje.
"Preneo sam mu i zahvalnost našeg naroda za sve što je kao premijer Mađarske uradio za Republiku Srpsku", dodao je Orban u opisu slika.
Podsećamo, Aleksandar Vučić, bivši predsednik Srbije, najavio je da će se danas u Beogradu sastati sa Viktorom Orbanom.
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