"Moja porodica i ja počastvovani smo večeras posetom velikih prijatelja, Viktora Orbana i njegove supruge. Pravi prijatelji su prijatelji za ceo život, a moj prijatelj Viktor i njegova porodica su baš takvi prijatelji", poručio je Dodik u objavi na društvenim mrežama gde je postavio i zajedničke fotografije na kojima se vidi da piju rakiju, a iza njih je pečenje.