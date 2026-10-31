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Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) saopštilo je juče da u svim okolnostima odgovorno i profesionalno čuva službenu dokumentaciju i sa njom postupa isključivo i jedino u skladu sa zakonom i internim propisima i kategorički demantovalo, kako je istaknuto, netačne i zlonamerne navode o namernom uništavanju službene dokumentacije.

- Tvrdnje koje su objavljene na društvenim mrežama i prenete u pojedinim medijima potpuno su neistinite -  navodi se u saopštenju.

MSP najoštrije osuđuje širenje ove neistine, kojom se, kako je navedeno, obmanjuje javnost i narušava ugled Ministarstva i njegovih zaposlenih.

Ističe se da je Ministarstvo spoljnih poslova u ovom trenutku u potpunosti fokusirano na urednu primopredaju dužnosti, kako bi se osigurao kontinuitet funkcionisanja vitalnih državnih institucija i službi.

Na društvenim mrežama i u pojedinim medijima pojavili su se navodi o uništavanju službene dokumentacije Ministarstva spoljnih poslova.

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