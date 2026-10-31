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Sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke održana je danas u Beogradskoj Areni.

1/58 Vidi galeriju Sednica GO SNS u Areni Foto: Ilija Ilić

Predsednik SNS Miloš Vučević je na početku obraćanja predložio da se donese odluka o sazivanju vanredne skupštine SNS za 13. decembar.

- Gde ćemo birati novo stranačko rukovodstvo, organe stranke, i spremiti stranke za period koji je pred nama. Verujem da je to fer i demokratski, da položimo račune u našoj kući, u našoj porodici, za ono što smo radili u prethodnom periodu. I da stranka sa novim optimizmom i snagom, koliko kod da je teško bude spremna za buduće političke izazove, da SNS povede u političku borbu Srbiju protiv terora - rekao je on.

On je predložio Aleksandra Vučića za novog predsednika SNS, što su prisutni pozdravili aplauzom.

- Mi smo bastion demokratije i očuvanja suvereniteta u Srbiji. Hvala vam lepo - rekao je Vučević.

Vučić je potom izašao na binu, i rekao da su mnogo puta održavane ovakve sednice, i da su mnogo puta one bile priprema za neke važne aktivnosti.

Foto: Ilija Ilić

- Gotovo uvek do sada smo pobeđivali. Bilo je teških trenutaka, posebno posle prvog kruga predsedničkih izbora 2012. godine. Sećam se, Jelena Mijatović je tu, 7. maj je bio, kada su ljudi bili sigurni da Tadić pobeđuje a da mi nemamo šansu. Srećom, trgli smo se, podigli, i od tada smo samo pobeđivali. Pokazali smo da i kada pobedimo, i kada izgubimo, ponašamo se dostojanstveno, odgovorno i ozbiljno, ponašamo se u skladu sa interesima građana Srbije. Od nas niko nikada nije želeo da dovodi u pitanje stabilnost Srbije - rekao je Vučić.

Rekao je da je izborni poraz deo života, i da je normalno da se gube utakmice.

- Nažalost, kod nas to nije sasvim normalno, zato što ovog puta borba protiv nas nije vođena samo iznutra, već i spolja, uz ogroman novac. O tome neću više danas da govorim. Samo nemojte da zaboravite taj aspekt. Sada je na nama da sagledamo šta je to sve što kod sebe moramo da menjamo. To će biti najvažniji deo onoga o čemu ću da govorim. Sve ono što se nalazi pred našom strankom definisao bih u tri reči: Odgovornost, za ono što smo radili, ali i odgovornost u budućem postupanju. Pod dva, promene koje moramo da donesemo kod nas u stranci, u načinu rada, ponašanja, ophođenja prema ljudima. Borbi protiv bahatosti i arogancije. Dok to ne izmenimo, zauvek ćemo biti kažnjeni od građana Srbije. I kad god sam to govorio, svi su klimali glavom, a niko nije razmišljao da li su takvom imidžu doprineli. I treća ključna reč je borba, protiv terora koji se dešava na svakom mestu. Od šestoro ljudi sam čuo da plaču svake noći. Od tih šestoro njih troje nije imali nikakve funkcije - kazao je Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: Ilija Ilić

Dodaje da se nad Srbijom nadvila ogromna opasnost.

- Mi protiv sebe nemamo političku stranku, već široki pokret u kojem su svi, a jedino što im je zajedničko je to što nas mrze. Kada ih pitate za sankcije Rusiji, jedni kažu da jesu, drugi da nisu. Videćete da će biti. Biće još mnogo razočaranja za vas, videćete one koji su dobili najviše, a kako se iz nepoznatih razloga dure i ljute, valjda je bila nepravda prema njima. Ja sam to gledao već, kad god je teško, uvek se takvi pravdoljubivi pojave zašto nisu bili zadovoljni, i zašto moraju da promene dres. Za sada smo bili prilično jedinstveni, i ja sam vam zahvalan na tome - kazao je on.

On kaže da će nekih godinu dana biti potrebno da dođe među raspada među političkim protivnicima.

- Za to vreme mi moramo sebe da menjamo i reformišemo, i da se pripremimo za neke naredne izbore. Nama se nameće pitanje i tema možemo li mi u ovakvim uslovima živeti politički život, u kom su svi slobodoljubivi ljudi lovina, a oni misle da imaju pravo da love svakoga - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je sinoć upala policija u jednu televiziju, i da takve stvari smeju da se dešavaju samo sa velikim razlogom.

- Upali su u televiziju, ko je Luka Avramović, hajde da ga hapsimo. Kažu da su dobili dojavu da je sa puškom ušao unutra. On im pokaže kameru i stativ. On im pokaže kameru i stativ, oni su mu stavili lisice. I sve to gleda njegov otac, koji je glavni urednik te televizije. I onda se pitate ima li kraja tome. Nemojte da se nadate, nema i neće ga biti. Ja ću zato da uradim jednu stvar. Neću da štitim nikoga ko je ukrao novac, ali ću zaštititi svakoga koga progone samo zato što im je politički protivnik, kao u slučaju generalštaba. Ja ću da kažem da sam ja kriv, i neka mene gone - rekao je on.

Aleksandar Vučić Foto: Ilija Ilić

Vučić je najavio promenu u spoljnopolitičkom kursu stranke, i dodaje da će napustiti skup ranije pošto će ga posetiti Viktor Orban.

- Prijatelje da čuvamo, da gradimo ideološke saveze, da zajednički sagledavamo propuste iz prošlosti. I još tri rečenice. Ova borba neće biti laka. Već smo prošli kroz pakao u prethodne dve godine, pa u poslednjih šest dana. A to je tek početak. Na našu dobru volju i pozive za razgovor nikada nisu hteli da se odazovu. Milost ne očekujte, budite spremni za borbu. Ja sam spreman za borbu, i boriću se dok dišem - kazao je on.

Vučić se posebno zahvalio Milošu Vučeviću, zato što je osećao odgovornost.

- Hvala ti što su tvoja deca sa nama, što žive ovaj život, i što si stranku vodio u istorijski najuspešnijem periodu za Srbiju. Vas dragi prijatelji molim samo jednu stvar, da ulicama idete uzdignutih čela, nemojte da saginjete glavu pred najgorima. I tražim od vas da se borite na svakom mestu, a ja vam obećavam, nijednog sekunda im se nisam dodvoravao, i ni sa kim od njih nisam tražio razgovore. Imam ih koliko hoćete poznanika iz bivšeg DOS-a koji tamo vedre i oblače. Nema tu baš niko nov, nikoga nisam hteo da pozovem. Jedino čime možemo da im se suprotstavimo nije naša poniznost i pokornost, već naša borba protiv njih. Idemo da ih pobedimo mnogo brže nego što vi očekujete i nego što oni očekuju. Živela Srpska napredna stranka, živela Srbija - rekao je on na kraju obraćanja.