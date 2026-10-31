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Uprava za trezor Ministarstva finansija Srbije demantovala je navode da je direktor Uprave Marko Gvero podneo ostavku, koji su se pojavili na društvenim mrežama i pojedinim internet portalima i navela da se izvršenje budžeta Srbije sprovodi u skladu sa svim važećim propisima.

Uprava za trezor u saopštenju ističe da su ti navodi netačni i da ne odgovaraju činjeničnom stanju.

"Izvršenje budžeta Republike Srbije sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije, Zakonom o budžetskom sistemu i ostalim važećim propisima. Isplata zarada, naknada i ostalih primanja odvija se redovno, prema utvrđenoj dinamici", kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su apelovali da se u javnom prostoru ne iznose neproverene tvrdnje o kadrovskim promenama u Upravi za trezor ili o prekidu isplata zarada, naknada i ostalih primanja i naglasili da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom.

Advokat Ivan Ninić objavio je ranije na društvenoj mreži X da je direktor Uprave za trezor Marko Gvero podneo ostavku jer je, kako je naveo, "shvatio da će zbog ubrzanog pražnjenja budžeta, koje je krenulo u ponedeljak, završiti u zatvoru".

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