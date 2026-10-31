UPRAVA ZA TREZOR: Gvero nije podneo ostavku, izvršenje budžeta se sprovodi po zakonu
Uprava za trezor Ministarstva finansija Srbije demantovala je navode da je direktor Uprave Marko Gvero podneo ostavku, koji su se pojavili na društvenim mrežama i pojedinim internet portalima i navela da se izvršenje budžeta Srbije sprovodi u skladu sa svim važećim propisima.
Uprava za trezor u saopštenju ističe da su ti navodi netačni i da ne odgovaraju činjeničnom stanju.
"Izvršenje budžeta Republike Srbije sprovodi se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije, Zakonom o budžetskom sistemu i ostalim važećim propisima. Isplata zarada, naknada i ostalih primanja odvija se redovno, prema utvrđenoj dinamici", kaže se u saopštenju.
Iz Uprave su apelovali da se u javnom prostoru ne iznose neproverene tvrdnje o kadrovskim promenama u Upravi za trezor ili o prekidu isplata zarada, naknada i ostalih primanja i naglasili da poslove iz svoje nadležnosti obavljaju profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom.
Advokat Ivan Ninić objavio je ranije na društvenoj mreži X da je direktor Uprave za trezor Marko Gvero podneo ostavku jer je, kako je naveo, "shvatio da će zbog ubrzanog pražnjenja budžeta, koje je krenulo u ponedeljak, završiti u zatvoru".