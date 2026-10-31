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Neki politički preokreti ulaze u istoriju. Odlazak vlasti predvođene listom "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, uz razliku od preko pola miliona glasova u korist Studentske liste, predstavlja jedan od najvažnijih političkih događaja u novijoj istoriji Srbije.

Šta je prelilo čašu kod birača, kako je došlo do istorijskog odziva građana i da li je ovo kraj jedne političke epohe ili početak duboke institucionalne krize?

1/5 Vidi galeriju Izbori 2026: Gužva za glasanje i u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Gosti vikend izdanja "Pulsa Srbije" kod voditeljke Krune Une Mitrović koji su dali odgovore na ova pitanja bili su Gordana Čomić, političarka, dr Branislav Antonijević, narodni poslanik u tehničkom mandatu, Vladan Glišić, advokat i Rajko Petrović, politikolog.

Nova vlada

Glišić je komentarisao zahteve Studentske liste za koji smatraju da će vratiti pravdu u našu državu.

- To ćemo videti, ovo su poslednji trzaji opozicionog delovanja Studentske liste. Nije loše što se umesto nemilih scena u Informeru prešlo na vrstu apela na državne organe i konkretne ljude da rade svoj posao. U suštini, to jeste vrsta pritiska na neke pravosudne organe, ali nije nedozvoljena vrsta pritiska, a kada ljudi preuzmu odgovornost kao poslanici, imamo čudnu situaciju, a to je da ne postoji politički subjekat koji stoji iza poslanika, već je to grupa građana. Kada sastave vladu, ta vlada će, posle dugo vremena, biti pravi centar uticaja izvršne vlasti u Srbiji i ministri će zaista biti najjače ličnosti u segmentu kojim se bave. Ministar pravde će imati određene ingerencije i mogućnost da utiče, ali sa ograničenjima da je ipak pravosuđe nezavisna grana vlasti - rekao je Glišić.

Petrović ističe da građani dve godine, na različite načine, pokazuju nezadovoljstvo, kao i to da bi svaki građanin trebalo da podrži delovanje institucija u borbi protiv kriminala i korupcije u našoj zemlji.

03:22 "U INTERESU SRBIJE JE DA DOBIJE NOVU VLADU" Stručnjaci bez dileme: Svako treba da podrži borbu protiv korupcije i kriminala u našoj zemlji Izvor: Kurir televizija

- Gotovo dve godine se naša zemlja nalazi u svojevrsnoj društvenoj krizi. Deo građana je kroz različite oblike protesta i blokada pokazivao nezadovoljstvo. Svima su u nekom trenutku odgovarali parlamentarni izbori koji su bili vanredni, a rezultat je ovo što smo dobili, odnosno ono što ćemo dobiti. Svakako, kada jedna politička opcija dugo vremena drži vlast, uz sve pednosti i mane, ipak dolazi do zasićenja ljudi. Sigurno je to bio jedan od faktora. Naravno, bilo kakve sporne situacije, kriminalne radnje i slično, moraju da budu predmet istraga. To svaki zdravorazumiski građanin treba da podrži jer je to borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Jako je važno da pređemo u fazu institucionog delovanja jer to pokazuje zrelost države. Samim tim, u interesu naše zemlje je da dobije novu vladu - govori Petrović u studiju Kurir televizije.

Izlaznost

Čomić je komentarisala izlanost koja je bila među najvećim u poslednjih nekoliko izbornih ciklusa, a prema RIK-u ona je 25. oktobra iznosila 68,88 odsto.

- Izlaznost na ovim izborima je htela dosadašnja vladajuća većina i naravno alternativa koja je gledala da u taj visoki procenat izlaznosti uđu i ljudi koji inače ne glasaju. Dakle, visoka izlaznost je odgovara vlasti i opoziciji, zato imate takav procenat i rezultat koji je prijatno iznenađenje za svet. Vladajuću koaliciju i opoziciju, u nedeljama pred nama, čeka upravljanje očekivanjima i to je najteži posao u politici. Nije dobiti izbore, niti sastaviti vladu, već upravljati očekivanjima onih koji su ti omogućili da pobediš - rekla je Čomić.

Mnogi analitičaru su govorili da ukoliko izađe visok procenat ljudi, da to može znatno poremetiti izglede da dosadašnja vlast ostane, pa je Antonijević izneo analizu:

- Što se demokratije tiče, citiraću Sokrata, a on je rekao da će demokratija propasti jer će pokušati da odgovara svima i da će demokratija morati da propadne jer će lopovi i kriminalci preuzeti vlast i da će tada nastati najveća tiranija koju je svet poznavao. Mi smo svi bili svedoci dešavanja u Srbiji. Pobeda Studenata nije neočekivana jer se ljudima smučilo da prisilno idu negde, da ih neko ucenjuje poslom, da ih ucenjuje normalnim životom. Ono što je podrazumevano pravo je njima pod velom ucene. Srećan sam što se ovo desilo, a nisam srećan to što mi nismo učestovali u ovome. Na prvom mestu očekujem da dođe do oslobađanja univerziteta i da konačno postane slobodan. Potom da se oslobode sve institucije koje su zarobljene, poput zdravstva, da ono ne bude pod kandžama politike - rekao je Antonijević.

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Kurir.rs

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