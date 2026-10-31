od 11.52 do 12.08 časova
ODRŽANO 16 MINUTA TIŠINE KOD PRAVNOG FAKULTETA: Poslednji put danas u znak sećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice
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Na raskrsnici kod Pravnog fakulteta u Beogradu danas su studenti i građani poslednji put održali 16 minuta tišine, u znak sećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice zgrade Železničke stanici u Novom Sadu, koja se dogodila 1. novembra 2024. godine.
Foto: Marko Kranjc
Tišina je trajala od 11.52 do 12.08 časova. Na pešačkom prelazu ostavljeno je 16 belih ruža.
Foto: Marko Kranjc
U padu nadstrešnice u Novom Sadu stradali su Đuro Švonja, Mileva Karanović, Vukašin Raković, Goranka Raca, Đorđe Firić, Vasko Sazdovski, Sanja Ćirić Arbutina, Stefan Hrka, Anja Radonjić, Miloš Milosavljević, Anđela Ruman, Vukašin Crnčević, Nemanja Komar, Milica Adamović, Valentina Firić i Sara Firić.
Pravni fakultet - 16 minuta tišine Foto: Marko Kranjc
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