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Pravni fakultet u Beogradu saopštio je da je u petak, 30. oktobra, u najvećem fakultetskom amfiteatru Radomir Lukić (Amfiteatar V), unutar protivpožarne "panik lampe" iznad ulaznih vrata, pronađena tehnička oprema za koju se pretpostavlja da služi za audio-video snimanje.

- Nakon što je tehnička služba Fakulteta pronašla predmetnu opremu, o tome su odmah obavešteni pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su izvršili uviđaj i sporne predmete oduzeli radi daljeg veštačenja. Ono što naročito zabrinjava jeste činjenica da je predmetna oprema pronađena u prostoriji u kojoj se održavaju predavanja na prvoj godini osnovnih akademskih studija, studijske grupe, vežbe i druge nastavne i vannastavne aktivnosti - navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, "navedeno ukazuje na grubo kršenje zakonom zagarantovane nepovredivosti univerzitetskog prostora, te grubo narušavanje privatnosti studenata i zaposlenih na Pravnom fakultetu".

- Od nadležnih organa očekujemo da se bez odlaganja sprovedu zakonom propisane procedure u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica i o tome blagovremeno obaveste Pravni fakultet i javnost - navodi se u saopštenju.  

 Danas su na raskrsnici kod Pravnog fakulteta u beogradu studenti i građani poslednji put održali 16 minuta tišine, u znak sećanja na 16 žrtava pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

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