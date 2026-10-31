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V. d. predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je da je borba suprotstavljanju Studentskoj listi, svim pravnim i demokratskim sredstvima, počela.

Brnabić je na mreži "iks" objavila i video pod naslovom: "Prva četiri dana terora Studentske liste. Pokazali su narodu kakvu Srbiju žele".

- Gaženje institucija, poništavanje Ustava i zakona Republike Srbije, gašenje medija, maltretiranje i šikaniranje ljudi - to je ono što je Studentska lista napravila od Srbije u prvim danima svoje vladavine. I znamo da je njihov teror tek počeo. Zato Srbija sada ustaje protiv terora. Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela - poručila je Brnabić u opisu videa.

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