Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela, poručila je Brnabić u opisu videa koje je postavila na društvene mreže
Politika
"BORBA DA IM SE SUPROTSTAVIMO SVIM PRAVNIM SREDSTVIMA JE POČELA" Brnabić: Studentska lista je pokazala narodu kakvu Srbiju želi (VIDEO)
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V. d. predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je da je borba suprotstavljanju Studentskoj listi, svim pravnim i demokratskim sredstvima, počela.
Brnabić je na mreži "iks" objavila i video pod naslovom: "Prva četiri dana terora Studentske liste. Pokazali su narodu kakvu Srbiju žele".
- Gaženje institucija, poništavanje Ustava i zakona Republike Srbije, gašenje medija, maltretiranje i šikaniranje ljudi - to je ono što je Studentska lista napravila od Srbije u prvim danima svoje vladavine. I znamo da je njihov teror tek počeo. Zato Srbija sada ustaje protiv terora. Borba da im se suprotstavimo, svim pravnim i demokratskim sredstvima, je počela - poručila je Brnabić u opisu videa.
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