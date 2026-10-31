- Veoma mi je drago što sam domaćin Viktoru Orbanu , bratu mog pradede, i lepo ćemo se provesti ovde u kući mog oca blizu Beograda. I da, obojica smo nedavno izgubili izbore, ali nismo izgubili dostojanstvo, ponos i veru. I, hm, nema na čemu, Viktore - naveo je Vučić, na šta se nadovezao Orban:

- Aleksandre, hvala ti puno na pozivu. Veoma mi je drago što sam ovde. Znaš, prijatelji uvek ostaju prijatelji. Pravi prijatelji postaju još bolji prijatelji u vremenima teškoća, i možeš biti siguran lično, Aleksandre, da sam uvek na tvojoj strani. Pored toga, znaš da je to bilo više od samo prijateljstva između nas dvojice. Bilo je veliko dostignuće poboljšati odnose, čak i bratstvo, između Srbije i Mađarske, Srba i Mađara. I dalje sam posvećen nastavku toga. Nadam se da će Srbi i Srbija biti uspešni u budućnosti i želim sve najbolje tebi, tvojoj porodici, tvojoj naciji i neka te Bog blagoslovi. Hvala ti, Aleksandre.