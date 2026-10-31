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Vladavina prava, demokratija i borba protiv korupcije, ostanak na EU putu, potpuno usaglašavanje unutrašnje politike sa poglavljima 23 i 24, dijalog o Kosovu i Metohiji i primena Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, referendum o uvođenju sankcija Rusiji i dobri odnosi sa susedima u regionu — glavne su poruke kandidata sa Studentske liste koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima i moći će samostalno da formira Vladu Srbije.

Kada Republička izborna komisija zvanično proglasi konačne rezultate izbora počeće da teče rok od 30 dana za konstituisanje parlamenta, a nakon toga poslanici će imati 90 dana za formiranje nove Vlade.

Koji će biti ciljevi te Vlade moglo bi se zaključiti na osnovu izjava možda i najpoznatijih kandidata sa Studentske liste.

"Ostajemo na putu Evropskih integracija"

Ilija Srdanović, prvi kandidat na Studentskoj listi, poručio je da ostajemo na putu evropskih integracija.

- Srbija se na proces evrointegracija obavezala još 2000. godine, pre 26 godina. Taj posao će biti nastavljen. Taj postupak će biti nastavljen. Ali ono što mi svakako možemo da obećamo jeste da nećemo učiniti ono što je uradila prethodna vlast, a to je da se za period od 15 godina izgubi 20 odsto podrške među građanima Srbije kada su u pitanju evrointegracije - istakao je Srdanović.

Foto: Nenad MIHAJLOVIC / AFP / Profimedia

Kako je rekao, najveća prepreka za dalje evrointegracije je proces koji je "vezan za poglavlja 23 i 24, ljudska prava i vladavinu prava".

- Mi ćemo svakako, na temeljima istih civilizacijskih vrednosti, poštovanja prava i jednakosti, antikoruptivnih radnji, funkcionisanja institucija i slobode medija, potpuno usaglasiti našu državnu unutrašnju politiku sa poglavljima 23 i 24, koja su osnovna prepreka za dalje pristupanje evropskim integracijama - naveo je Srdanović.

Dodao je da nije postojao dijalog o EU i da "naši građani nemaju punu informaciju o tome šta Evropska unija uopšte nudi našim građanima".

O sankcijama Rusiji odlučiće građani na referendumu?

Najavio je dijalog u vezi sa odnosom Srbije prema Rusiji.

- Svakako da će to biti dijalog unutar same naše zajednice. Sva pitanja međunarodnih odnosa moraju da budu ostvarena kroz otvoreni dijalog naših građana. To ne može da kreira jedan čovek. Mi smo se potrudili i u tome uspeli da takav sistem vladavine, u kome jedan čovek odlučuje gde ćemo i kuda se kao nacija kretati, više nikada u Srbiji ne zaživi - kazao je Srdanović.

Kako je rekao, da li će se uvoditi sankcije Rusiji odlučiće građani na referendumu.

- Slično kao u odnosima sa svim drugim državama. Međunarodna politika se kreira usklađena sa zahtevima i većinskom voljom građana, a ne mišljenjem jednog čoveka ili veoma male grupe ljudi koji će o tome odlučivati umesto građana. To nije demokratija - poručio je Srdanović.

Dodao je da je nastavak dijaloga u vezi sa Kosovom i Metohijom osnovni deo studentskog plana.

- Sva platforma domaćih i međunarodnih odnosa u Srbiji bazirana je na poštovanju Ustava Republike Srbije. Tako da je i ta platforma o razgovorima, odnosno daljoj budućnosti Kosova i Metohije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Ostajemo otvoreni, ostavljamo prostor za otvoreni dijalog i rešavanje pitanja u interesu pre svega naših građana i svih u međunarodnoj zajednici - rekao je Srdanović.

Foto: YouTube/Bez Cenzure - Zvanični kanal

"Nećemo zaboraviti zašto smo počeli"

Radomir Saičić koji je, takođe, kandidat za poslanika na Studentskoj listi poručio je da "počinje ozbiljan, odgovoran i težak posao izgradnje Srbije" u kojoj, kako je naveo, zakon važi jednako za sve, u kojoj se istina ne kažnjava, znanje poštuje, mladi vide svoju budućnost i u kojoj nijedan čovek ne mora da se plaši zato što misli drugačije".

- Ne obećavamo da će sve biti lako. Obećavamo da nećemo zaboraviti zašto smo počeli. Nećemo zaboraviti ljude koji su nam ukazali poverenje. Nećemo zaboraviti vrednosti zbog kojih smo se borili. I nećemo zaboraviti da vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu. Jer Srbija nije samo zemlja na karti. Srbija su njeni ljudi: njihova nada, njihova borba, i njihovo pravo da žive dostojanstveno - poručio je Saičić.

Kako je rekao, Studentska lista ne želi obračun van institucija.

- Ako hoćete da budete efikasni po svaku cenu, onda imate revolucionarnu pravdu, preseke i linč. Studentski pokret svoju viziju budućnosti ne temelji na tome. Mi se ne zalažemo samo za promenu vlasti, nego za novi sistem vrednosti u kojem će pravda biti ista za sve i zakoni važiti za sve - rekao je Saičić.

Poručio je da će nova vlast morati da se drži zakona čak i ako deo javnosti očekuje brže promene.

- Hoćemo da se držimo zakona, ali imamo i interes zemlje u vidu. Pozivamo građane da budu strpljivi - poručio je Saičić i dodao da će "negde promene trajati duže, a negde će doći odmah".

Foto: RTS Printscreen

"Treba da prevaziđemo svaku rezervu u komunikaciji sa susedima"

I Dejan Šoškić, kandidat na Studentskoj listi, poručio je da ta lista "ne podržava nikakvo delovanje van institucija" i pozvao je građane da se od toga uzdrže.

- Pravni okvir Srbije je moderan i samo treba obezbediti da naše institucije budu oslobođene političkog pritiska, da normalno rade, u skladu sa Ustavom i zakonima - rekao je Šoškić.

Podsetio je da je na Studentskoj listi više od 150 doktora nauka.

- To su uglavnom ljudi koji nemaju prethodnog iskustva u politici, ali to može biti i prednost u našim okolnostima. Barem mislim da su studenti to tako videli. Dakle, ima mnogo dobrih kandidata. Pred nama je demokratski proces u kojem će se birati premijer i članovi Vlade - objasnio je Šoškić.

Kada je reč o državama u regionu, Šoškić je izrazio potrebu za saradnjom i civilizovanim pristupom među susednim zemljama.

- Mi na Balkanu treba da prevaziđemo svaku rezervu u komunikaciji. Mi smo susedi, zemlje koje treba da imaju otprilike sličan evropski pravni okvir, tretman i civilizovano ponašanje, tako da verujem da će Srbija biti konstruktivan faktor stabilnosti u regionu u narednom periodu - kazao je Šoškić.

"Ostavke za vrh policije, BIA i VBA"

U četvrtak su predstavnici Studentske liste zatražili ostavke načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička, komandanta žandarmerije Radoslava Repca i komandanta specijalne antiterorističke jedinice Igora Žmirića, načelnika policijske uprave u Valjevu Vladimira Jerinića, kao i načelnika Uprave za tehniku Gorana Colića. Zatražili su ostavke i čelnih ljudi sa RTS-a i drugih državnih institucija i kompanija.

Dodatno, studentska lista zahteva da se svi policijski službenici koji su bili članovi udarnih i drugih radnih grupa u iste neodložno vrate, kako bi završili rad na započetim predmetima i da im se omogući potpuno nezavistan i nesmetan rad.

- Nakon preduzimanja navedenih radnji, neophodno je da direktor policije Dragan Vasiljević podnese hitnu i neopozivu ostavku, imajući u vidu to da je drastično kršio sve etičke i zakonske principe na koje ga funkcija obavezuje. S obzirom na to da je BIA do sada postupala kao služba partijske, a ne državne bezbednosti, studentska lista "Studenti pobeđuju" zahteva od direktora BIA-e, Vladimira Orlića, da podnese hitnu i neopozivu ostavku, a od svih ostalih službenika BIA-e da odmah prestanu sa aktivnostima koje su usmerene na diskreditaciju političkih neistomišljenika, i da se vrate isključivo postupanju u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima - poručila je Stanarević na pres konferenciji u četvrtak.

Foto: Petar Aleksić/Mondo

Kako je rekla, Studentska lista zahteva hitnu i neopozivu ostavku direktora Vojno-bezbednosne agencije, general-majora Đura Jovanića.

Od vrhovne javne tužiteljke traže da "tužilaštva hitno, nepristrasno i zakonito postupaju u predmetima od javnog interesa, posebno u slučajevima 'Nadstrešnica', 'Generalštab', 'Sky prepiske'", kao i ponovno pokretanje postupanja u slučajevima Krušik, Savamala, Doljevac, ubistva Olivera Ivanovića, proveru tokova novca za velike državne projekte i nabavke tokom pandemije.

"Ovo se u Srbiji nikad nije dešavalo"

Aleksandar Vučić, lider opozicije, oglasio se nakon prve pres konferencije Studentske liste.

- Slušao sam konferenciju za novinare iz Pionirskog parka, takozvane studentske liste, i prvo sam se nasmejao načinu na koji oni zapovedaju i naređuju ljudima šta da rade. Kao što su oni bogovi, donesu doboš i daje se na znanje, daje se na znanje, a svi ostali moraju da slušaju. A nepokorni, po njih stiže božja kazna. Pa su počeli da određuju: koji tužioci da podnesu ostavku, koje sudije da podnesu ostavku, koji šta da rade od ministara, direktora pojedinih javnih preduzeća, šefova BIA-e, policije, i sve poimence, da se zna ko mora da odmah ode, inače ako ne ode, božja kazna stiže po njega, u liku studenata - poručio je Vučić na svom Instagram profilu.

Kako je rekao, to se nikada u ovoj zemlji nije dešavalo.

- Jeste, 5. oktobra, slični krizni štabovi, ali su i tada znali da mora nešto u skladu sa pravnim procedurama da se provede. I bilo je nešto pametnih i obrazovanih ljudi. Ovo se nikada u Srbiji nije dešavalo. I onda smo došli do toga da ti ljudi zapovedaju tužiocima koji će predmete da rade. Tužioci više nisu tužioci, već su to plenumi, kao i svi drugi. I sve je to ništa, dok ne dođemo do toga kako oni misle da uspostave institucije kad nijednu instituciju ne poštuju - naveo je Vučić.

Foto: Printscreen/Instagram/avucic

Osvrnuo se i na smene urednika na RTS-u.

- Smenili sve na RTS-u, ko im je pao na pamet, što im je neki sindikalac koji tamo naređuje, Uskoković, 50 stranaka do sad promenio, rekao: "Moram, pritisak je takav." Kakve veze pritisak ima sa institucijama koje ste nam obećavali? Kakav, šta je to pritisak? To znači da institucije ne postoje, već da vi naređujete. I ukinuli su i politički život, ukinuli su sve u Srbiji. Postoji samo teror, i misle da će taj teror doveka da traje. Neće. Protiv svakog terora se srpski narod izborio, izboriće se i protiv ovog zla. Samo ljudima da kažem: da ne klonu duhom. Da ne klonu duhom. Borićemo se dok smo živi, za slobodu ove zemlje i za slobodu ovog naroda, i pobedićemo ovo zlo - zaključio je Vučić.